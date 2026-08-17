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ราคาปัจจุบัน Dog on Wire วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DOW เท่ากับ 163 297 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Dog on Wire วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DOW เท่ากับ 163 297 USD ติดตามการอัปเดตราคา DOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Dog on Wire ราคา (DOW)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DOW เป็น USD

$0,00017993
$0,00017993$0,00017993
-0,38%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dog on Wire (DOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:13:41 (UTC+8)

ราคา Dog on Wire วันนี้

ราคาปัจจุบัน Dog on Wire (DOW) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 25,58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOW เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DOW.

Dog on Wire มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 163 297 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 981,37M DOW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOW เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOW เคลื่อนไหว -11,71% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +274,04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 81,35K.

Dog on Wire (DOW) ข้อมูลการตลาด

$ 163,30K
$ 163,30K$ 163,30K

$ 81,35K
$ 81,35K$ 81,35K

$ 163,30K
$ 163,30K$ 163,30K

981,37M
981,37M 981,37M

981 372 448,6756984
981 372 448,6756984 981 372 448,6756984

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dog on Wire คือ $ 163,30K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 81,35K อุปทานหมุนเวียนของ DOW คือ 981,37M โดยมีอุปทานรวมที่ 981372448.6756984 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 163,30K

ประวัติราคา Dog on Wire USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-11,71%

-25,58%

+274,04%

+274,04%

ประวัติราคา Dog on Wire (DOW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dog on Wire เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dog on Wire เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dog on Wire เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dog on Wire เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-25,58%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Dog on Wire

การคาดการณ์ราคา Dog on Wire (DOW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DOW ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Dog on Wire (DOW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Dog on Wire อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Dog on Wire จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DOW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Dog on Wire

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หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

เกี่ยวกับ Dog on Wire

ราคาปัจจุบันของ Dog on Wire (DOW) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -25.58% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น DOW จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ DOW คือ 981372448.6756984 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Dog on Wire กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ DOW ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Dog on Wire วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿5273905.68361604912000 ทำให้ Dog on Wire อยู่ในอันดับที่ #4993 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ DOW ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Dog on Wire?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -25.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dog on Wire

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:13:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dog on Wire (DOW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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