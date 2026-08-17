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ราคาปัจจุบัน Dog In Sock วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PUP เท่ากับ 61,588 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Dog In Sock วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PUP เท่ากับ 61,588 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Dog In Sock ราคา (PUP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PUP เป็น USD

$0.00006109
$0.00006109$0.00006109
+1.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dog In Sock (PUP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:13:26 (UTC+8)

ราคา Dog In Sock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Dog In Sock (PUP) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PUP เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PUP.

Dog In Sock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 61,588 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.99M PUP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PUP เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PUP เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Dog In Sock (PUP) ข้อมูลการตลาด

$ 61.59K
$ 61.59K$ 61.59K

--
----

$ 61.59K
$ 61.59K$ 61.59K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,463.538239
999,987,463.538239 999,987,463.538239

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dog In Sock คือ $ 61.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PUP คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999987463.538239 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 61.59K

ประวัติราคา Dog In Sock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

+2.61%

+1.72%

+1.72%

ประวัติราคา Dog In Sock (PUP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dog In Sock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dog In Sock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dog In Sock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dog In Sock เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.61%
30 วัน$ 0-18.12%
60 วัน$ 0-47.40%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Dog In Sock

การคาดการณ์ราคา Dog In Sock (PUP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PUP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Dog In Sock (PUP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Dog In Sock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Dog In Sock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PUP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Dog In Sock

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Dog In Sock (PUP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Dog In Sock

ราคาปัจจุบันของ Dog In Sock คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Dog In Sock มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 2.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ PUP อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 999987463.538239 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Dog In Sock คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿1989070.85398106048000 โดยอยู่ในอันดับที่ #6632 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

PUP มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Dog In Sock เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem PUP แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dog In Sock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:13:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dog In Sock (PUP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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