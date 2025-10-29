ราคาปัจจุบัน Descipher Fund วันนี้ คือ 0.00008836 USD ติดตามการอัปเดตราคา DESCI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DESCI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Descipher Fund วันนี้ คือ 0.00008836 USD ติดตามการอัปเดตราคา DESCI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DESCI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Descipher Fund โลโก้

Descipher Fund ราคา (DESCI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DESCI เป็น USD

0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Descipher Fund (DESCI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:42:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Descipher Fund (DESCI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445736
$ 0.00445736$ 0.00445736

$ 0.00008836
$ 0.00008836$ 0.00008836

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Descipher Fund (DESCI) คือ $0.00008836 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDESCI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DESCI คือ $ 0.00445736 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00008836

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DESCI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Descipher Fund (DESCI) ข้อมูลการตลาด

$ 4.95K
$ 4.95K$ 4.95K

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Descipher Fund คือ $ 4.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DESCI คือ 56.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.84K

ประวัติราคา Descipher Fund (DESCI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Descipher Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Descipher Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000698500
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Descipher Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000829513
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Descipher Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014656624171285131

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0000698500-79.05%
60 วัน$ -0.0000829513-93.87%
90 วัน$ -0.0014656624171285131-94.31%

อะไรคือ Descipher Fund (DESCI)

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding.

Our two core products are:

The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution.

The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Descipher Fund (USD)

Descipher Fund (DESCI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Descipher Fund (DESCI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Descipher Fund

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Descipher Fund ตอนนี้!

DESCI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Descipher Fund (DESCI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Descipher Fund (DESCI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DESCIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Descipher Fund (DESCI)

วันนี้ Descipher Fund (DESCI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DESCI เป็นUSD คือ 0.00008836 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DESCI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DESCI เป็น USD คือ $ 0.00008836 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Descipher Fund คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DESCI คือ $ 4.95K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DESCI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DESCI คือ 56.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DESCI คือเท่าใด?
DESCI ถึงราคา ATH ที่ 0.00445736 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DESCI คือเท่าไร?
DESCI ถึงราคา ATL ที่ 0.00008836 USD
ปริมาณการเทรดของ DESCI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DESCI คือ -- USD
ปีนี้ DESCI จะสูงขึ้นอีกไหม?
DESCI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DESCI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:42:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Descipher Fund (DESCI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

