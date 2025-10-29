ราคาปัจจุบัน DADI Insight Token วันนี้ คือ 13.59 USD ติดตามการอัปเดตราคา DIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DADI Insight Token วันนี้ คือ 13.59 USD ติดตามการอัปเดตราคา DIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DIT

ข้อมูลราคา DIT

เอกสารไวท์เปเปอร์ DIT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DIT

โทเคโนมิกส์ DIT

การคาดการณ์ราคา DIT

DADI Insight Token โลโก้

DADI Insight Token ราคา (DIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DIT เป็น USD

$13.59
+6.60%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DADI Insight Token (DIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:07:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DADI Insight Token (DIT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 12.3
ต่ำสุด 24h
$ 15.13
สูงสุด 24h

$ 12.3
$ 15.13
$ 19.08
$ 7.47
+2.35%

+6.70%

-3.21%

-3.21%

ราคาเรียลไทม์ DADI Insight Token (DIT) คือ $13.59 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 12.3 และราคาสูงสุด $ 15.13 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DIT คือ $ 19.08 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 7.47

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DIT มีการเปลี่ยนแปลง +2.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +6.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DADI Insight Token (DIT) ข้อมูลการตลาด

$ 7.51M
--
$ 20.43M
551.28K
1,500,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DADI Insight Token คือ $ 7.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DIT คือ 551.28K โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.43M

ประวัติราคา DADI Insight Token (DIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DADI Insight Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.853519
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DADI Insight Token เป็น USD เท่ากับ $ +2.4256179450
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DADI Insight Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DADI Insight Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.853519+6.70%
30 วัน$ +2.4256179450+17.85%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา DADI Insight Token (USD)

DADI Insight Token (DIT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DADI Insight Token (DIT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DADI Insight Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DADI Insight Token ตอนนี้!

DIT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DADI Insight Token (DIT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DADI Insight Token (DIT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DITโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DADI Insight Token (DIT)

วันนี้ DADI Insight Token (DIT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DIT เป็นUSD คือ 13.59 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DIT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DIT เป็น USD คือ $ 13.59 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DADI Insight Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DIT คือ $ 7.51M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DIT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DIT คือ 551.28K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DIT คือเท่าใด?
DIT ถึงราคา ATH ที่ 19.08 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DIT คือเท่าไร?
DIT ถึงราคา ATL ที่ 7.47 USD
ปริมาณการเทรดของ DIT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DIT คือ -- USD
ปีนี้ DIT จะสูงขึ้นอีกไหม?
DIT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DIT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:07:05 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

