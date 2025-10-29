ราคาปัจจุบัน DACHU THE CHEF วันนี้ คือ 0.00051524 USD ติดตามการอัปเดตราคา DACHU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DACHU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน DACHU THE CHEF วันนี้ คือ 0.00051524 USD ติดตามการอัปเดตราคา DACHU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DACHU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DACHU

ข้อมูลราคา DACHU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DACHU

โทเคโนมิกส์ DACHU

การคาดการณ์ราคา DACHU

DACHU THE CHEF ราคา (DACHU)

ราคาปัจจุบัน 1 DACHU เป็น USD

$0.00051524
$0.00051524
-3.80%1D
DACHU THE CHEF (DACHU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:55:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00051519
$ 0.00051519
ต่ำสุด 24h
$ 0.00053602
$ 0.00053602
สูงสุด 24h

$ 0.00051519
$ 0.00051519

$ 0.00053602
$ 0.00053602

$ 0.0029699
$ 0.0029699

$ 0.00051519
$ 0.00051519

-0.35%

-3.84%

-8.23%

-8.23%

ราคาเรียลไทม์ DACHU THE CHEF (DACHU) คือ $0.00051524 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDACHU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00051519 และราคาสูงสุด $ 0.00053602 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DACHU คือ $ 0.0029699 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00051519

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DACHU มีการเปลี่ยนแปลง -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.23% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

DACHU THE CHEF (DACHU) ข้อมูลการตลาด

$ 492.05K
$ 492.05K

--
--

$ 492.05K
$ 492.05K

955.00M
955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DACHU THE CHEF คือ $ 492.05K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DACHU คือ 955.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 954998997.0736979 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 492.05K

ประวัติราคา DACHU THE CHEF (DACHU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003487470
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.84%
30 วัน$ -0.0003487470-67.68%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

DACHU THE CHEF (DACHU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา DACHU THE CHEF (USD)

DACHU THE CHEF (DACHU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ DACHU THE CHEF (DACHU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ DACHU THE CHEF

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา DACHU THE CHEF ตอนนี้!

DACHU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ DACHU THE CHEF (DACHU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DACHU THE CHEF (DACHU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DACHUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DACHU THE CHEF (DACHU)

วันนี้ DACHU THE CHEF (DACHU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DACHU เป็นUSD คือ 0.00051524 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DACHU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DACHU เป็น USD คือ $ 0.00051524 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ DACHU THE CHEF คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DACHU คือ $ 492.05K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DACHU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DACHU คือ 955.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DACHU คือเท่าใด?
DACHU ถึงราคา ATH ที่ 0.0029699 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DACHU คือเท่าไร?
DACHU ถึงราคา ATL ที่ 0.00051519 USD
ปริมาณการเทรดของ DACHU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DACHU คือ -- USD
ปีนี้ DACHU จะสูงขึ้นอีกไหม?
DACHU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DACHU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:55:47 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

