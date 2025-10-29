DACHU THE CHEF ราคา (DACHU)
-0.35%
-3.84%
-8.23%
-8.23%
ราคาเรียลไทม์ DACHU THE CHEF (DACHU) คือ $0.00051524 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDACHU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00051519 และราคาสูงสุด $ 0.00053602 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DACHU คือ $ 0.0029699 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00051519
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DACHU มีการเปลี่ยนแปลง -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.84% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.23% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DACHU THE CHEF คือ $ 492.05K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DACHU คือ 955.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 954998997.0736979 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 492.05K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003487470
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DACHU THE CHEF เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.84%
|30 วัน
|$ -0.0003487470
|-67.68%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.
This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.
On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.
Project Flywheel:
Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).
Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.
The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ DACHU THE CHEF (DACHU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DACHUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
