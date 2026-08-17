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ราคาปัจจุบัน Crystal Stones วันนี้ คือ 0.0031668 USD มูลค่าตลาด CRYSTAL STONES เท่ากับ 329,529 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRYSTAL STONES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Crystal Stones วันนี้ คือ 0.0031668 USD มูลค่าตลาด CRYSTAL STONES เท่ากับ 329,529 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRYSTAL STONES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Crystal Stones ราคา (CRYSTAL STONES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CRYSTAL STONES เป็น USD

$0.00308272
$0.00308272$0.00308272
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Crystal Stones (CRYSTAL STONES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:52:19 (UTC+8)

ราคา Crystal Stones วันนี้

ราคาปัจจุบัน Crystal Stones (CRYSTAL STONES) วันนี้ $ 0.0031668, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRYSTAL STONES เป็น USD คือ $ 0.0031668 ต่อ CRYSTAL STONES.

Crystal Stones มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 329,529 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 104.06M CRYSTAL STONES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRYSTAL STONES เทรดระหว่าง $ 0.00287692 (ต่ำ) กับ $ 0.00324932 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00516943 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRYSTAL STONES เคลื่อนไหว -1.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +28.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.53K.

Crystal Stones (CRYSTAL STONES) ข้อมูลการตลาด

$ 329.53K
$ 329.53K$ 329.53K

$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K

$ 329.53K
$ 329.53K$ 329.53K

104.06M
104.06M 104.06M

104,056,068.64677249
104,056,068.64677249 104,056,068.64677249

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crystal Stones คือ $ 329.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.53K อุปทานหมุนเวียนของ CRYSTAL STONES คือ 104.06M โดยมีอุปทานรวมที่ 104056068.64677249 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 329.53K

ประวัติราคา Crystal Stones USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00287692
$ 0.00287692$ 0.00287692
ต่ำสุด 24h
$ 0.00324932
$ 0.00324932$ 0.00324932
สูงสุด 24h

$ 0.00287692
$ 0.00287692$ 0.00287692

$ 0.00324932
$ 0.00324932$ 0.00324932

$ 0.00516943
$ 0.00516943$ 0.00516943

$ 0
$ 0$ 0

-1.65%

+0.25%

+28.49%

+28.49%

ประวัติราคา Crystal Stones (CRYSTAL STONES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crystal Stones เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crystal Stones เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crystal Stones เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crystal Stones เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000003790137812726

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.25%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000003790137812726+0.00%

การคาดการณ์ราคา Crystal Stones

การคาดการณ์ราคา Crystal Stones (CRYSTAL STONES) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CRYSTAL STONES ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Crystal Stones (CRYSTAL STONES) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Crystal Stones อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Crystal Stones จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CRYSTAL STONES ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Crystal Stones

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Crystal Stones (CRYSTAL STONES) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA)RWA Protocol

เกี่ยวกับ Crystal Stones

ราคาตลาดปัจจุบันของ Crystal Stones คือเท่าไร?

Crystal Stones มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.102277272128673096000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

CRYSTAL STONES มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ CRYSTAL STONES การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Crystal Stones มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ CRYSTAL STONES คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 104056068.64677249 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Crystal Stones คือเท่าไร?

Crystal Stones มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

CRYSTAL STONES มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol โมเมนตัมของ CRYSTAL STONES จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crystal Stones

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:52:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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