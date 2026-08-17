ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Crypto Trading Fund วันนี้ คือ 0.00762222 USD มูลค่าตลาด CTF เท่ากับ 1,813,444 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Crypto Trading Fund วันนี้ คือ 0.00762222 USD มูลค่าตลาด CTF เท่ากับ 1,813,444 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CTF

ข้อมูลราคา CTF

CTF คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CTF

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CTF

โทเคโนมิกส์ CTF

การคาดการณ์ราคา CTF

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Crypto Trading Fund โลโก้

Crypto Trading Fund ราคา (CTF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CTF เป็น USD

$0.00762222
$0.00762222$0.00762222
-0.69%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Crypto Trading Fund (CTF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:51:05 (UTC+8)

ราคา Crypto Trading Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน Crypto Trading Fund (CTF) วันนี้ $ 0.00762222, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 69.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CTF เป็น USD คือ $ 0.00762222 ต่อ CTF.

Crypto Trading Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,813,444 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 237.92M CTF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CTF เทรดระหว่าง $ 0.00731973 (ต่ำ) กับ $ 0.02876417 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.33 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00713262

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CTF เคลื่อนไหว -0.49% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -75.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 185.08.

Crypto Trading Fund (CTF) ข้อมูลการตลาด

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 185.08
$ 185.08$ 185.08

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

237.92M
237.92M 237.92M

237,915,571.6116966
237,915,571.6116966 237,915,571.6116966

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crypto Trading Fund คือ $ 1.81M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 185.08 อุปทานหมุนเวียนของ CTF คือ 237.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 237915571.6116966 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.81M

ประวัติราคา Crypto Trading Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00731973
$ 0.00731973$ 0.00731973
ต่ำสุด 24h
$ 0.02876417
$ 0.02876417$ 0.02876417
สูงสุด 24h

$ 0.00731973
$ 0.00731973$ 0.00731973

$ 0.02876417
$ 0.02876417$ 0.02876417

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.00713262
$ 0.00713262$ 0.00713262

-0.49%

-69.18%

-75.37%

-75.37%

ประวัติราคา Crypto Trading Fund (CTF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Trading Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.01711186568846204
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Trading Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.0059897447
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Trading Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.0026173560
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crypto Trading Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.000003580166362272

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.01711186568846204-69.18%
30 วัน$ -0.0059897447-78.58%
60 วัน$ -0.0026173560-34.33%
90 วัน$ +0.000003580166362272+0.00%

การคาดการณ์ราคา Crypto Trading Fund

การคาดการณ์ราคา Crypto Trading Fund (CTF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CTF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Crypto Trading Fund (CTF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Crypto Trading Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Crypto Trading Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CTF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Crypto Trading Fund

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Crypto Trading Fund

มูลค่าปัจจุบันของ Crypto Trading Fund วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Crypto Trading Fund เทรดที่ราคา ฿0.2461727514098189484000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -69.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ CTF มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Crypto Trading Fund มีสภาพคล่องอย่างไร?

Crypto Trading Fund มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ CTF เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.2364033147399306306000 ถึง ฿0.9289885192135325274000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ CTF ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Crypto Trading Fund อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Polygon Ecosystem,XRP Ledger Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ CTF อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crypto Trading Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:51:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crypto Trading Fund (CTF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Crypto Trading Fund

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.027467
$0.027467$0.027467

+65.47%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06591
$0.06591$0.06591

-7.40%

utility token

utility token

UTILITY

$0.002020
$0.002020$0.002020

-16.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00781
$0.00781$0.00781

-11.04%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01984
$0.01984$0.01984

+183.02%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.5336
$1.5336$1.5336

+101.78%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.027467
$0.027467$0.027467

+65.47%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002193
$0.0002193$0.0002193

+45.23%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01562
$0.01562$0.01562

+42.00%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?