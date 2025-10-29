ราคาปัจจุบัน crypto is a joke วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JOKECOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JOKECOIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน crypto is a joke วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JOKECOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JOKECOIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

crypto is a joke โลโก้

crypto is a joke ราคา (JOKECOIN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JOKECOIN เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
crypto is a joke (JOKECOIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:00:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.95%

+5.95%

ราคาเรียลไทม์ crypto is a joke (JOKECOIN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJOKECOIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JOKECOIN คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JOKECOIN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

crypto is a joke (JOKECOIN) ข้อมูลการตลาด

$ 10.11K
$ 10.11K$ 10.11K

--
----

$ 10.11K
$ 10.11K$ 10.11K

999.26M
999.26M 999.26M

999,262,994.809596
999,262,994.809596 999,262,994.809596

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ crypto is a joke คือ $ 10.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JOKECOIN คือ 999.26M โดยมีอุปทานรวมที่ 999262994.809596 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.11K

ประวัติราคา crypto is a joke (JOKECOIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา crypto is a joke เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา crypto is a joke เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา crypto is a joke เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา crypto is a joke เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-44.69%
60 วัน$ 0-70.98%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

การคาดการณ์ราคา crypto is a joke (USD)

crypto is a joke (JOKECOIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ crypto is a joke (JOKECOIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ crypto is a joke

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา crypto is a joke ตอนนี้!

JOKECOIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ crypto is a joke (JOKECOIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ crypto is a joke (JOKECOIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JOKECOINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ crypto is a joke (JOKECOIN)

วันนี้ crypto is a joke (JOKECOIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JOKECOIN เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JOKECOIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JOKECOIN เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ crypto is a joke คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JOKECOIN คือ $ 10.11K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JOKECOIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JOKECOIN คือ 999.26M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JOKECOIN คือเท่าใด?
JOKECOIN ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JOKECOIN คือเท่าไร?
JOKECOIN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ JOKECOIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JOKECOIN คือ -- USD
ปีนี้ JOKECOIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
JOKECOIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JOKECOIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:00:05 (UTC+8)

