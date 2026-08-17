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ราคาปัจจุบัน Constellation Energy Corporation xStock วันนี้ คือ 278.67 USD มูลค่าตลาด CEGX เท่ากับ 158,376 USD ติดตามการอัปเดตราคา CEGX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Constellation Energy Corporation xStock วันนี้ คือ 278.67 USD มูลค่าตลาด CEGX เท่ากับ 158,376 USD ติดตามการอัปเดตราคา CEGX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Constellation Energy Corporation xStock ราคา (CEGX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CEGX เป็น USD

$278.67
$278.67$278.67
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:42:36 (UTC+8)

ราคา Constellation Energy Corporation xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) วันนี้ $ 278.67, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CEGX เป็น USD คือ $ 278.67 ต่อ CEGX.

Constellation Energy Corporation xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 158,376 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 568.77 CEGX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEGX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 323.89 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 234.05

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CEGX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 37.27.

Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) ข้อมูลการตลาด

$ 158.38K
$ 158.38K$ 158.38K

$ 37.27
$ 37.27$ 37.27

$ 61.08M
$ 61.08M$ 61.08M

568.77
568.77 568.77

219,165.2593809421
219,165.2593809421 219,165.2593809421

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Constellation Energy Corporation xStock คือ $ 158.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 37.27 อุปทานหมุนเวียนของ CEGX คือ 568.77 โดยมีอุปทานรวมที่ 219165.2593809421 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 61.08M

ประวัติราคา Constellation Energy Corporation xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 323.89
$ 323.89$ 323.89

$ 234.05
$ 234.05$ 234.05

--

--

+5.29%

+5.29%

ประวัติราคา Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ +53.0114219670
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ +9.8648901330
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +53.0114219670+19.02%
60 วัน$ +9.8648901330+3.54%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Constellation Energy Corporation xStock

การคาดการณ์ราคา Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CEGX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Constellation Energy Corporation xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Constellation Energy Corporation xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CEGX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Constellation Energy Corporation xStock

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Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Real World Assets (RWA)Tokenized AssetsTokenized Stock

เกี่ยวกับ Constellation Energy Corporation xStock

ราคาปัจจุบันของ Constellation Energy Corporation xStock คือเท่าไร?

ราคาสดของ Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) คือ ฿9000.1286548242174000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Constellation Energy Corporation xStock ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Constellation Energy Corporation xStock อยู่ในอันดับที่ #5071 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿5115026.28857229072000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CEGX มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CEGX คือ 568.7705371833421 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Constellation Energy Corporation xStock เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Constellation Energy Corporation xStock เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Constellation Energy Corporation xStock ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Constellation Energy Corporation xStock เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿10460.5866078552258000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿7559.0487374371410000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ CEGX ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Constellation Energy Corporation xStock?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Constellation Energy Corporation xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:42:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Constellation Energy Corporation xStock (CEGX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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