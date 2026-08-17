Constellation Energy Corporation xStock ราคา (CEGX)
ราคาปัจจุบัน Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) วันนี้ $ 278.67, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CEGX เป็น USD คือ $ 278.67 ต่อ CEGX.
Constellation Energy Corporation xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 158,376 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 568.77 CEGX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEGX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 323.89 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 234.05
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CEGX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 37.27.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Constellation Energy Corporation xStock คือ $ 158.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 37.27 อุปทานหมุนเวียนของ CEGX คือ 568.77 โดยมีอุปทานรวมที่ 219165.2593809421 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 61.08M
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+5.29%
+5.29%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ +53.0114219670
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ +9.8648901330
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Constellation Energy Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ +53.0114219670
|+19.02%
|60 วัน
|$ +9.8648901330
|+3.54%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Constellation Energy Corporation xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Constellation Energy Corporation xStock คือเท่าไร?
ราคาสดของ Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) คือ ฿9000.1286548242174000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Constellation Energy Corporation xStock ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Constellation Energy Corporation xStock อยู่ในอันดับที่ #5071 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿5115026.28857229072000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CEGX มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CEGX คือ 568.7705371833421 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Constellation Energy Corporation xStock เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Constellation Energy Corporation xStock เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Constellation Energy Corporation xStock ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Constellation Energy Corporation xStock เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿10460.5866078552258000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿7559.0487374371410000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ CEGX ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Constellation Energy Corporation xStock?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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