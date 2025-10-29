ราคาปัจจุบัน COMBO วันนี้ คือ 0.00432654 USD ติดตามการอัปเดตราคา COMBO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COMBO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน COMBO วันนี้ คือ 0.00432654 USD ติดตามการอัปเดตราคา COMBO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COMBO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COMBO

ข้อมูลราคา COMBO

เอกสารไวท์เปเปอร์ COMBO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ COMBO

โทเคโนมิกส์ COMBO

การคาดการณ์ราคา COMBO

COMBO โลโก้

COMBO ราคา (COMBO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 COMBO เป็น USD

0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
COMBO (COMBO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:36:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา COMBO (COMBO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

0.00%

ราคาเรียลไทม์ COMBO (COMBO) คือ $0.00432654 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCOMBO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ COMBO คือ $ 5.44 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00018783

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น COMBO มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

COMBO (COMBO) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ COMBO คือ $ 356.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ COMBO คือ 82.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 432.65K

ประวัติราคา COMBO (COMBO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา COMBO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา COMBO เป็น USD เท่ากับ $ +0.0148837060
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา COMBO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013515159
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา COMBO เป็น USD เท่ากับ $ -0.002804514740641591

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0148837060+344.01%
60 วัน$ -0.0013515159-31.23%
90 วัน$ -0.002804514740641591-39.32%

อะไรคือ COMBO (COMBO)

Combo is a leading provider of scaling solutions for Web3 game development. By utilizing the world's top game engine, we are developing an open-source, decentralized, game-oriented Layer2 that is accessible to everyone. Our goal is to unlock the full potential of Web3 games by connecting game developers with the entire ecosystem in a seamless, cost-effective, and secure manner.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา COMBO (USD)

COMBO (COMBO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ COMBO (COMBO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ COMBO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา COMBO ตอนนี้!

COMBO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ COMBO (COMBO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ COMBO (COMBO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ COMBOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ COMBO (COMBO)

วันนี้ COMBO (COMBO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน COMBO เป็นUSD คือ 0.00432654 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน COMBO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ COMBO เป็น USD คือ $ 0.00432654 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ COMBO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ COMBO คือ $ 356.42K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ COMBO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ COMBO คือ 82.38M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ COMBO คือเท่าใด?
COMBO ถึงราคา ATH ที่ 5.44 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ COMBO คือเท่าไร?
COMBO ถึงราคา ATL ที่ 0.00018783 USD
ปริมาณการเทรดของ COMBO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ COMBO คือ -- USD
ปีนี้ COMBO จะสูงขึ้นอีกไหม?
COMBO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา COMBO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:36:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ COMBO (COMBO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

