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ราคาปัจจุบัน Coinbase Global Inc ST0x วันนี้ คือ 148.78 USD มูลค่าตลาด WTCOIN เท่ากับ 33,378 USD ติดตามการอัปเดตราคา WTCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Coinbase Global Inc ST0x วันนี้ คือ 148.78 USD มูลค่าตลาด WTCOIN เท่ากับ 33,378 USD ติดตามการอัปเดตราคา WTCOIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Coinbase Global Inc ST0x ราคา (WTCOIN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WTCOIN เป็น USD

$148.78
$148.78$148.78
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:38:55 (UTC+8)

ราคา Coinbase Global Inc ST0x วันนี้

ราคาปัจจุบัน Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) วันนี้ $ 148.78, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WTCOIN เป็น USD คือ $ 148.78 ต่อ WTCOIN.

Coinbase Global Inc ST0x มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 33,378 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 224.35 WTCOIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WTCOIN เทรดระหว่าง $ 148.62 (ต่ำ) กับ $ 154.23 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 216.41 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 139.9

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WTCOIN เคลื่อนไหว -0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 15.68K.

Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) ข้อมูลการตลาด

$ 33.38K
$ 33.38K$ 33.38K

$ 15.68K
$ 15.68K$ 15.68K

$ 33.38K
$ 33.38K$ 33.38K

224.35
224.35 224.35

224.3512847496416
224.3512847496416 224.3512847496416

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coinbase Global Inc ST0x คือ $ 33.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.68K อุปทานหมุนเวียนของ WTCOIN คือ 224.35 โดยมีอุปทานรวมที่ 224.3512847496416 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 33.38K

ประวัติราคา Coinbase Global Inc ST0x USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 148.62
$ 148.62$ 148.62
ต่ำสุด 24h
$ 154.23
$ 154.23$ 154.23
สูงสุด 24h

$ 148.62
$ 148.62$ 148.62

$ 154.23
$ 154.23$ 154.23

$ 216.41
$ 216.41$ 216.41

$ 139.9
$ 139.9$ 139.9

-0.63%

-0.22%

-3.57%

-3.57%

ประวัติราคา Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Global Inc ST0x เป็น USD เท่ากับ $ -0.32809522834011773
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Global Inc ST0x เป็น USD เท่ากับ $ -7.9512644180
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Global Inc ST0x เป็น USD เท่ากับ $ -20.9752870820
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Global Inc ST0x เป็น USD เท่ากับ $ +0.00041425687948

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.32809522834011773-0.22%
30 วัน$ -7.9512644180-5.34%
60 วัน$ -20.9752870820-14.09%
90 วัน$ +0.00041425687948+0.00%

การคาดการณ์ราคา Coinbase Global Inc ST0x

การคาดการณ์ราคา Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WTCOIN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Coinbase Global Inc ST0x อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Coinbase Global Inc ST0x จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WTCOIN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Coinbase Global Inc ST0x

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Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemReal World Assets (RWA)ST0x Ecosystem

เกี่ยวกับ Coinbase Global Inc ST0x

ราคาปัจจุบันของ Coinbase Global Inc ST0x คือเท่าไร?

Coinbase Global Inc ST0x ซื้อขายอยู่ที่ ฿4805.1069051736716000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ WTCOIN มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา WTCOIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Coinbase Global Inc ST0x เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿4799.9394290019564000 (ต่ำสุด) และ ฿4981.1240622727206000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

WTCOIN มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WTCOIN มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿6989.3344895055402000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿4518.311977643478000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Coinbase Global Inc ST0x แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

WTCOIN เปรียบเทียบกับโทเค็น Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Tokenized Assets,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ST0x Ecosystem WTCOIN มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Coinbase Global Inc ST0x

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:38:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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