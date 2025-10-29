Clean Food ราคา (CF)
-10.38%
-10.94%
-25.03%
-25.03%
ราคาเรียลไทม์ Clean Food (CF) คือ $0.00284982 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00266978 และราคาสูงสุด $ 0.00359 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CF คือ $ 0.03350273 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00116004
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CF มีการเปลี่ยนแปลง -10.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -25.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Clean Food คือ $ 250.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CF คือ 88.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 88000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 250.78K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Clean Food เป็น USD เท่ากับ $ -0.000350331992813694
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Clean Food เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004756779
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Clean Food เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000301017
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Clean Food เป็น USD เท่ากับ $ -0.005939583770247417
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000350331992813694
|-10.94%
|30 วัน
|$ -0.0004756779
|-16.69%
|60 วัน
|$ +0.0000301017
|+1.06%
|90 วัน
|$ -0.005939583770247417
|-67.57%
CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices.
Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.
