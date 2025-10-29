Cicada Finance ราคา (LTCIC)
-0.44%
-0.87%
+1.37%
+1.37%
ราคาเรียลไทม์ Cicada Finance (LTCIC) คือ $0.00228615 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLTCIC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00223742 และราคาสูงสุด $ 0.00230973 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LTCIC คือ $ 0.00289418 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00209182
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LTCIC มีการเปลี่ยนแปลง -0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cicada Finance คือ $ 5.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LTCIC คือ 2.61B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 23.00M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cicada Finance เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cicada Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002550540
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cicada Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003739535
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cicada Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005435642791921747
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.87%
|30 วัน
|$ -0.0002550540
|-11.15%
|60 วัน
|$ -0.0003739535
|-16.35%
|90 วัน
|$ -0.0005435642791921747
|-19.20%
Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.
The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.
