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ราคาปัจจุบัน Chinese Oil Asset Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COAR เท่ากับ 10,450.82 USD ติดตามการอัปเดตราคา COAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chinese Oil Asset Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COAR เท่ากับ 10,450.82 USD ติดตามการอัปเดตราคา COAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Chinese Oil Asset Reserve ราคา (COAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 COAR เป็น USD

$0.00001045
$0.00001045$0.00001045
-1.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Chinese Oil Asset Reserve (COAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:26:31 (UTC+8)

ราคา Chinese Oil Asset Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chinese Oil Asset Reserve (COAR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COAR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ COAR.

Chinese Oil Asset Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 10,450.82 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.96M COAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COAR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01708873 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COAR เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Chinese Oil Asset Reserve (COAR) ข้อมูลการตลาด

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

--
----

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,796.280236
999,961,796.280236 999,961,796.280236

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chinese Oil Asset Reserve คือ $ 10.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ COAR คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999961796.280236 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.45K

ประวัติราคา Chinese Oil Asset Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01708873
$ 0.01708873$ 0.01708873

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-0.76%

-4.70%

-4.70%

ประวัติราคา Chinese Oil Asset Reserve (COAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Chinese Oil Asset Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chinese Oil Asset Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chinese Oil Asset Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chinese Oil Asset Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.76%
30 วัน$ 00.00%
60 วัน$ 0-31.02%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Chinese Oil Asset Reserve

การคาดการณ์ราคา Chinese Oil Asset Reserve (COAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COAR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Chinese Oil Asset Reserve (COAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chinese Oil Asset Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chinese Oil Asset Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chinese Oil Asset Reserve

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Chinese Oil Asset Reserve (COAR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ Chinese Oil Asset Reserve

ราคาปัจจุบันของ Chinese Oil Asset Reserve คือเท่าไร?

Chinese Oil Asset Reserve ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.76% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Chinese Oil Asset Reserve คือ ฿0.5519100317492168106000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ COAR ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿337527.2707805290404000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #912 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Chinese Oil Asset Reserve เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ COAR

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 999961796.280236 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Chinese Oil Asset Reserve อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Chinese Oil Asset Reserve อยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ COAR อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ COAR สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chinese Oil Asset Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:26:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chinese Oil Asset Reserve (COAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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