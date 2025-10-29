ราคาปัจจุบัน Chili Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CHI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Chili Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CHI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00083001
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Chili Coin (CHI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:05:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Chili Coin (CHI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00131437
$ 0
--

--

-5.84%

-5.84%

ราคาเรียลไทม์ Chili Coin (CHI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCHI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CHI คือ $ 0.00131437 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CHI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.84% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Chili Coin (CHI) ข้อมูลการตลาด

$ 4.88M
--
$ 83.00M
5.88B
100,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chili Coin คือ $ 4.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CHI คือ 5.88B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 83.00M

ประวัติราคา Chili Coin (CHI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Chili Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chili Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chili Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chili Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-24.52%
60 วัน$ 0-20.87%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Chili Coin (USD)

Chili Coin (CHI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Chili Coin (CHI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Chili Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Chili Coin ตอนนี้!

CHI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Chili Coin (CHI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Chili Coin (CHI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CHIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chili Coin (CHI)

วันนี้ Chili Coin (CHI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CHI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CHI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CHI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Chili Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CHI คือ $ 4.88M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CHI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CHI คือ 5.88B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CHI คือเท่าใด?
CHI ถึงราคา ATH ที่ 0.00131437 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CHI คือเท่าไร?
CHI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CHI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CHI คือ -- USD
ปีนี้ CHI จะสูงขึ้นอีกไหม?
CHI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CHI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:05:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chili Coin (CHI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

