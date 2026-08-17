Charles AI by Virtuals ราคา (CHARLES)
ราคาปัจจุบัน Charles AI by Virtuals (CHARLES) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHARLES เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CHARLES.
Charles AI by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 35,177 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B CHARLES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHARLES เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHARLES เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Charles AI by Virtuals คือ $ 35.18K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CHARLES คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 35.18K
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-3.81%
-10.52%
-10.52%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Charles AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charles AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charles AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Charles AI by Virtuals เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.81%
|30 วัน
|$ 0
|-50.99%
|60 วัน
|$ 0
|-44.29%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Charles AI by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Charles AI by Virtuals คือเท่าไร?
ราคาสดของ Charles AI by Virtuals (CHARLES) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Charles AI by Virtuals ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Charles AI by Virtuals อยู่ในอันดับที่ #7631 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1136101.93307765994000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CHARLES มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CHARLES คือ 1000000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Charles AI by Virtuals เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Charles AI by Virtuals เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Charles AI by Virtuals ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Charles AI by Virtuals เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ CHARLES ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Charles AI by Virtuals?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -3.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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