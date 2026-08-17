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ราคาปัจจุบัน Central African Republic Meme วันนี้ คือ 0.00253816 USD มูลค่าตลาด CAR เท่ากับ 2,520,285 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Central African Republic Meme วันนี้ คือ 0.00253816 USD มูลค่าตลาด CAR เท่ากับ 2,520,285 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Central African Republic Meme ราคา (CAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAR เป็น USD

$0.00254562
$0.00254562$0.00254562
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Central African Republic Meme (CAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:21:35 (UTC+8)

ราคา Central African Republic Meme วันนี้

ราคาปัจจุบัน Central African Republic Meme (CAR) วันนี้ $ 0.00253816, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CAR เป็น USD คือ $ 0.00253816 ต่อ CAR.

Central African Republic Meme มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,520,285 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 992.96M CAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CAR เทรดระหว่าง $ 0.00253328 (ต่ำ) กับ $ 0.00256381 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.775747 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00151543

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CAR เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.93% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 104.81.

Central African Republic Meme (CAR) ข้อมูลการตลาด

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

$ 104.81
$ 104.81$ 104.81

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

992.96M
992.96M 992.96M

992,957,939.103121
992,957,939.103121 992,957,939.103121

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Central African Republic Meme คือ $ 2.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 104.81 อุปทานหมุนเวียนของ CAR คือ 992.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 992957939.103121 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.52M

ประวัติราคา Central African Republic Meme USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00253328
$ 0.00253328$ 0.00253328
ต่ำสุด 24h
$ 0.00256381
$ 0.00256381$ 0.00256381
สูงสุด 24h

$ 0.00253328
$ 0.00253328$ 0.00253328

$ 0.00256381
$ 0.00256381$ 0.00256381

$ 0.775747
$ 0.775747$ 0.775747

$ 0.00151543
$ 0.00151543$ 0.00151543

+0.07%

-0.90%

-7.93%

-7.93%

ประวัติราคา Central African Republic Meme (CAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Central African Republic Meme เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Central African Republic Meme เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003838865
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Central African Republic Meme เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005161967
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Central African Republic Meme เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000010379102729

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.90%
30 วัน$ -0.0003838865-15.12%
60 วัน$ +0.0005161967+20.34%
90 วัน$ +0.000000010379102729+0.00%

การคาดการณ์ราคา Central African Republic Meme

การคาดการณ์ราคา Central African Republic Meme (CAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CAR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Central African Republic Meme (CAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Central African Republic Meme อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Central African Republic Meme จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Central African Republic Meme

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Central African Republic Meme (CAR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Country-Themed MemeMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Central African Republic Meme

ราคาปัจจุบันของ Central African Republic Meme คือเท่าไร?

Central African Republic Meme ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0819742582500040752000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.90% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

CAR เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.90% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก CAR กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Central African Republic Meme มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem CAR แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Central African Republic Meme ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿81396954.27144526770000 ส่งผลให้ CAR อยู่ในอันดับที่ #2023 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.0818166502267667616000 ถึง ฿0.0828026692737821682000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

CAR มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Central African Republic Meme มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ CAR อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 992957939.103121 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Central African Republic Meme

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:21:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Central African Republic Meme (CAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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