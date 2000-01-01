ค้นพบหมวดหมู่และกลุ่มต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัลบน MEXC ซึ่งจัดกลุ่มตามระบบนิเวศ กรณีการใช้งาน เทคโนโลยี และอื่นๆ หมวดหมู่ต่างๆ ถูกจัดอันดับตามการเปลี่ยนแปลงราคาในรอบ 24 ชั่วโมง เลือกหมวดหมู่ใดก็ได้เพื่อดูโทเค็นที่เป็นส่วนประกอบและผลการดำเนินงานของตลาดล่าสุด
หมวดหมู่ กฎการจัดประเภท และข้อมูลตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในหน้านี้ มาจากแหล่งข้อมูลอิสระภายนอก MEXC ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความทันเวลาของข้อมูลนี้ การรวมกลุ่มต่างๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองหรือคำแนะนำในการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การเทรดคริปโตมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR)