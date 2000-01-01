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โทเค็น ธีม Zoo ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Zoo เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04057
+0.15%
-1.09%
-2.36%
$ 40.92M
$ 1.42M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.0353
-0.17%
-1.49%
-5.56%
$ 35.28M
$ 1.62M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.1763
+0.23%
-2.21%
-11.78%
$ 12.95M
$ 281.18K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04104
-0.67%
-1.48%
-3.85%
$ 9.48M
$ 1.67M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 9.09M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005969
-1.18%
-6.06%
+18.12%
$ 5.87M
$ 14.59M
7
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.166E-5
0.00%
+0.10%
+0.87%
$ 1.17M
--
8
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001167
-0.43%
+4.16%
-8.72%
$ 1.15M
$ 534.11M
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00039449
-0.78%
+0.02%
-11.62%
$ 394.48K
$ 9.16K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.8259E-8
+0.11%
-0.90%
+1.13%
$ 240.20K
--
11
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00208666
0.00%
--
-2.34%
$ 91.81K
$ 17.12
12
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 8.002E-5
-0.02%
-0.10%
-1.10%
$ 79.99K
--
13
Aped
Aped
APED
$ 0.076051
-0.01%
--
-3.91%
$ 76.05K
$ 212.23
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 4.873E-5
-0.06%
-0.50%
+10.00%
$ 47.63K
--
15
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 6.1207E-11
+0.57%
+1.10%
-18.58%
$ 25.75K
--
16
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.565E-5
-0.04%
-0.80%
-9.84%
$ 25.65K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.703E-5
-0.06%
-0.80%
-2.07%
$ 17.03K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.496E-5
0.00%
-0.10%
-4.90%
$ 14.96K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.264E-5
0.00%
-0.90%
-1.40%
$ 12.63K
--
20
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.155E-5
0.00%
-0.30%
-1.11%
$ 11.53K
--
21
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.113E-5
0.00%
-0.30%
-5.20%
$ 11.13K
--
22
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.057E-5
0.00%
-0.70%
0.00%
$ 10.57K
--
23
New Baby Elephant Houston Zoo
New Baby Elephant Houston Zoo
KIRBY
$ 9.86E-6
0.00%
-8.70%
+3.03%
$ 9.85K
--
24
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 9.73E-6
0.00%
-11.70%
0.00%
$ 9.73K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Zoo คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Zoo เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $116.99M
โทเค็น ธีม Zoo ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Zoo ที่ติดตามบน MEXC นั้น HIPPO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Zoo กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 ธีม Zoo ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Zoo ยอดนิยม รวมถึง PNUT, MOODENG, AVA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Zoo คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Zoo ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $116.99M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Zoo นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง