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โทเค็น ธีม Zodiac ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Zodiac เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Gemini
Gemini
GEMINI
$ 0.00011988
-0.02%
+0.02%
-6.58%
$ 119.91K
$ 389.58
2
Taurus
Taurus
TAURUS
$ 7.292E-5
-0.01%
+0.80%
+1.76%
$ 72.91K
--
3
Sagittarius
Sagittarius
SAGIT
$ 7.028E-5
-0.01%
-0.40%
-1.87%
$ 70.24K
--
4
Pisces
Pisces
PISCES
$ 7.016E-5
-0.03%
+2.00%
+1.68%
$ 70.16K
--
5
Aries
Aries
ARIES
$ 7.01E-5
-0.01%
+1.00%
-0.34%
$ 70.07K
--
6
Capricorn
Capricorn
CAPRICORN
$ 6.933E-5
-0.01%
+0.30%
-3.40%
$ 69.32K
--
7
Scorpio
Scorpio
SCORPIO
$ 6.927E-5
+0.41%
+2.40%
-0.13%
$ 69.27K
--
8
Virgo
Virgo
VIRGO
$ 6.743E-5
+0.36%
+2.20%
+2.93%
$ 67.42K
--
9
Cancer
Cancer
CANCER
$ 6.719E-5
-0.01%
-1.00%
-1.39%
$ 67.19K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Zodiac คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Zodiac เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $676.49K
โทเค็น ธีม Zodiac ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Zodiac ที่ติดตามบน MEXC นั้น SCORPIO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Zodiac กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ธีม Zodiac ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Zodiac ยอดนิยม รวมถึง GEMINI, TAURUS, SAGIT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Zodiac คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Zodiac ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $676.49K ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Zodiac นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง