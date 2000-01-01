ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Yearn ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Yearn เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,953.9
-0.19%
+0.14%
-3.20%
$ 70.11M
$ 31.16
2
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1589
-0.06%
-0.19%
-4.99%
$ 45.89M
$ 344.31K
3
WETH yVault
WETH yVault
YVWETH
$ 2,123.39
-0.03%
0.00%
+0.70%
$ 7.10M
--
4
xSUSHI
xSUSHI
XSUSHI
$ 0.251722
+0.04%
+0.00%
-4.98%
$ 1.96M
--
5
Cream
Cream
CREAM
$ 0.42246
0.00%
--
+0.03%
$ 1.24M
$ 2.92
6
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.749799
-0.08%
+0.01%
-0.35%
$ 361.35K
$ 48.69
7
PowerPool Concentrated Voting Power
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP
$ 0.00183828
0.00%
--
-2.65%
$ 88.65K
$ 13.25
8
Kaon
Kaon
KAON
$ 5.95E-6
0.00%
-1.00%
-10.26%
$ 62.59K
--
9
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00196289
+0.09%
-0.00%
-1.85%
$ 27.53K
$ 2.37K
10
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01108431
0.00%
--
+0.32%
$ 22.31K
$ 2.10

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Yearn คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Yearn เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $126.86M
โทเค็น ระบบนิเวศ Yearn ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Yearn ที่ติดตามบน MEXC นั้น YFI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Yearn กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ระบบนิเวศ Yearn ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Yearn ยอดนิยม รวมถึง YFI, SUSHI, YVWETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Yearn คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Yearn ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $126.86M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Yearn นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง