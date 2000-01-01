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โทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ BackedFi xStocks เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
$ 781.92
-0.08%
+0.14%
+0.59%
$ 169.29M
$ 76.60
2
$ 225.79
0.00%
+0.08%
+2.97%
$ 147.57M
$ 267.91
3
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 97.54
+0.02%
-0.04%
-2.70%
$ 145.52M
$ 22.21K
4
$ 96.14
-0.26%
+0.19%
+1.47%
$ 140.96M
$ 584.12
5
$ 72.22
-0.30%
+1.03%
+7.34%
$ 140.47M
$ 775.43
6
$ 350.77
+0.39%
+0.35%
-1.74%
$ 135.44M
$ 158.30
7
$ 343.1
+0.03%
+0.03%
+3.80%
$ 133.69M
$ 170.76
8
$ 592.52
+0.27%
+0.29%
-0.27%
$ 84.95M
$ 89.90
9
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.56
0.00%
--
-23.23%
$ 82.09M
$ 98.37
10
$ 149.78
+0.01%
+0.33%
+0.43%
$ 68.46M
$ 378.58
11
$ 264.22
+0.05%
+0.15%
-4.66%
$ 59.42M
$ 211.36
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 94.31
-0.01%
0.00%
-3.01%
$ 44.62M
$ 251.97K
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 732.92
0.00%
0.00%
+1.32%
$ 32.57M
$ 419.13K
14
$ 274.43
+0.13%
-0.75%
-0.95%
$ 31.37M
$ 200.84
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02951
-0.14%
+0.34%
+0.20%
$ 25.22M
$ 2.05M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,655.08
0.00%
--
+33.20%
$ 13.28M
$ 319.42
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 402.87
+0.01%
+0.01%
+0.09%
$ 8.72M
$ 118.31K
18
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 167.58
-0.22%
+0.00%
+23.56%
$ 7.84M
$ 20.67K
19
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 498.24
+0.50%
+0.01%
-1.45%
$ 7.25M
$ 7.41K
20
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 102.35
-0.14%
-0.02%
+5.18%
$ 7.16M
$ 20.52K
21
$ 139.63
0.00%
+0.02%
+2.09%
$ 6.82M
$ 407.36
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 224.22
0.00%
--
+6.44%
$ 5.36M
$ 200.47
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 517.53
+0.44%
+0.00%
+9.79%
$ 4.09M
$ 42.25K
24
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 75.32
0.00%
--
+2.07%
$ 3.63M
$ 8.73K
25
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 153.56
0.00%
0.00%
+1.21%
$ 3.60M
$ 11.31
26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 387.72
0.00%
+0.01%
-8.11%
$ 2.68M
$ 0.04
27
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 394.12
0.00%
-0.00%
-7.07%
$ 2.47M
$ 3.38K
28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 173.04
+0.34%
-0.00%
-0.08%
$ 2.15M
$ 9.46K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 162.01
0.00%
--
+0.16%
$ 2.00M
$ 3.50K
30
$ 306.87
+0.11%
+0.09%
-0.66%
$ 1.84M
$ 238.42
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 505.9
+0.46%
+0.01%
-4.46%
$ 1.61M
$ 18.25K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 388.55
-0.01%
0.00%
-0.38%
$ 1.58M
$ 901.04
33
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 80.01
0.00%
--
+5.65%
$ 1.22M
$ 4.42K
34
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 203.87
0.00%
+0.01%
+4.29%
$ 1.20M
$ 15.66
35
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 19.23
0.00%
--
+2.07%
$ 1.15M
$ 9.91
36
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 58.05
0.00%
--
-0.99%
$ 1.08M
$ 8.53K
37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 229.75
0.00%
--
-3.23%
$ 985.97K
$ 168.86
38
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,191.44
0.00%
+0.01%
-2.84%
$ 893.38K
$ 1.55K
39
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 163.28
0.00%
+0.02%
+4.03%
$ 788.39K
$ 13.49
40
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 18.76
+0.86%
-0.00%
-2.65%
$ 765.75K
$ 74.70K
41
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 219.22
0.00%
--
-4.54%
$ 693.20K
$ 539.61
42
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
0.00%
$ 649.65K
$ 405.57
43
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,828.8
0.00%
--
+3.93%
$ 629.10K
$ 48.88
44
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
+0.01%
$ 617.02K
$ 245.46
45
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 3.08
-1.28%
-0.01%
+8.07%
$ 517.82K
$ 74.55K
46
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 45.06
0.00%
--
-3.74%
$ 517.34K
$ 5.68K
47
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 115.61
0.00%
+0.01%
-7.88%
$ 493.21K
$ 2.09K
48
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 369.96
0.00%
0.00%
+3.38%
$ 480.30K
$ 31.14
49
TON xStock
TON xStock
TONXX
$ 2.75
0.00%
--
-9.84%
$ 479.52K
$ 1.07K
50
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 60.75
0.00%
--
+0.88%
$ 476.84K
$ 202.22

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 96 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.55B
โทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks ที่ติดตามบน MEXC นั้น CRCLX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 96 ระบบนิเวศ BackedFi xStocks ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks ยอดนิยม รวมถึง SPYX, NVDAX, STRCX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ BackedFi xStocks คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ BackedFi xStocks ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.55B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ BackedFi xStocks นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง