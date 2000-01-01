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โทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Gnosis Chain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,053.2
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.43
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,883.74
-0.06%
0.00%
+0.51%
$ 4.54B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.284
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.998676
+0.02%
0.00%
+0.06%
$ 698.07M
$ 749.63K
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 102.97
0.00%
-0.36%
-0.49%
$ 273.08M
$ 629.36
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 215.15M
$ 3.52M
9
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1223
0.00%
-11.14%
+18.17%
$ 71.16M
$ 1.13M
10
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,953.9
-0.19%
+0.14%
-3.20%
$ 70.11M
$ 31.16
11
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1884
+0.58%
-2.47%
-10.88%
$ 67.42M
$ 381.49K
12
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0863
0.00%
-1.60%
-5.58%
$ 64.71M
$ 85.98
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 53.76M
$ 1.48K
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.02
-0.15%
-0.01%
-4.82%
$ 36.50M
$ 39.54M
15
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.190681
-0.05%
+0.00%
-2.23%
$ 32.40M
$ 126.95K
16
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 31.44M
$ 239.84K
17
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.87M
$ 55.81K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004888
+0.08%
-2.74%
-9.56%
$ 26.00M
$ 12.89M
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00845839
-0.40%
-0.00%
+12.63%
$ 20.87M
$ 17.63
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.972937
-0.04%
-0.00%
-1.90%
$ 11.54M
$ 1.73K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2645
+0.92%
+1.11%
-6.48%
$ 7.94M
$ 93.03K
22
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00823398
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 7.54M
$ 7.05K
23
balancer
balancer
BAL
$ 0.10526
+0.62%
-0.09%
-1.30%
$ 7.43M
$ 502.84K
24
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 152.08
0.00%
0.00%
-1.78%
$ 7.05M
--
25
Badger
Badger
BADGER
$ 0.341482
-0.23%
-0.00%
+5.12%
$ 6.66M
$ 387.02K
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.0188
+0.64%
-0.95%
-24.67%
$ 4.20M
$ 3.50M
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01073
-0.19%
-0.65%
-7.01%
$ 3.67M
$ 5.11M
28
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.0039015
-0.32%
-0.03%
-5.92%
$ 3.15M
$ 12.06K
29
Agave
Agave
AGVE
$ 28.79
0.00%
+0.00%
-0.24%
$ 2.88M
$ 1.05
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
-5.97%
$ 2.88M
$ 12.78
31
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.73
0.00%
-0.00%
+2.69%
$ 2.86M
$ 5.73
32
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01789705
+0.25%
-0.02%
-6.11%
$ 2.37M
$ 42.37K
33
swarm
swarm
BZZ
$ 0.0395
+0.05%
+0.08%
-5.00%
$ 2.08M
$ 1.36M
34
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.02923013
+0.19%
+0.06%
-0.56%
$ 2.06M
$ 384.13
35
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
-0.06%
0.00%
$ 1.62M
$ 2.72K
36
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.192693
0.00%
+0.00%
-2.10%
$ 1.58M
$ 705.68
37
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01902996
+0.07%
+0.18%
+39.88%
$ 1.37M
$ 3.64
38
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.664E-5
0.00%
+0.10%
+0.37%
$ 1.05M
--
39
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 622.10K
$ 21.55
40
Swash
Swash
SWASH
$ 0.0005945
+0.17%
+0.00%
-12.50%
$ 591.53K
$ 708.92
41
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
42
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00109796
0.00%
-0.41%
-3.36%
$ 504.25K
$ 2.29
43
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00132075
0.00%
--
-6.35%
$ 499.93K
$ 29.94
44
Bread
Bread
BREAD
$ 1.002
0.00%
+0.00%
+0.66%
$ 408.25K
$ 1.29
45
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
0.00%
--
0.00%
$ 397.96K
$ 6.54K
46
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001645
0.00%
+5.31%
-42.44%
$ 361.71K
$ 43.33M
47
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03301526
+0.07%
+0.00%
-2.95%
$ 317.37K
$ 204.99
48
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00780613
-0.56%
-0.02%
+0.33%
$ 125.95K
$ 81.97
49
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
50
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031389
-0.96%
+0.01%
-1.12%
$ 86.92K
$ 602.78

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 60 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $96.82B
โทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain ที่ติดตามบน MEXC นั้น FUSE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 60 ระบบนิเวศ Gnosis Chain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Gnosis Chain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Gnosis Chain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $96.82B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Gnosis Chain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง