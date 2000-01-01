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โทเค็น สินทรัพย์ Wormhole ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สินทรัพย์ Wormhole เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,882.25
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.07
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
4
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.64
-0.28%
+1.14%
+4.43%
$ 14.63B
$ 6.72K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,088.42
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.32
-0.20%
-2.55%
-1.64%
$ 2.74B
$ 47.64K
7
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004453
-0.13%
-1.78%
-1.13%
$ 2.64B
$ 98.73B
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.284
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
9
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.41
-0.42%
+0.28%
-4.78%
$ 335.70M
$ 525.67K
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004783
-0.06%
-1.90%
-3.77%
$ 264.71M
$ 1.94B
11
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06336
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
12
$ 0.03943
-0.23%
-0.70%
-3.97%
$ 116.48M
$ 1.54M
13
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10563
-0.20%
-3.30%
-5.81%
$ 90.69M
$ 642.81K
14
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007432
+0.15%
-2.01%
-11.47%
$ 37.77M
$ 7.73M
15
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009527
-0.02%
+1.97%
-3.74%
$ 2.36M
$ 5.73M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สินทรัพย์ Wormhole คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สินทรัพย์ Wormhole เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 15 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $376.61B
โทเค็น สินทรัพย์ Wormhole ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สินทรัพย์ Wormhole ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALEPH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สินทรัพย์ Wormhole กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 15 สินทรัพย์ Wormhole ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สินทรัพย์ Wormhole ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDC, SOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สินทรัพย์ Wormhole คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สินทรัพย์ Wormhole ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $376.61B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์ Wormhole นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง