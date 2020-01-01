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โทเค็น ธีม Wojak ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Wojak เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005135
-0.39%
-2.12%
-6.59%
$ 38.87M
$ 14.00M
2
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005722
+1.60%
-4.55%
+7.72%
$ 19.17M
$ 3.78T
3
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000727
-1.31%
+1.61%
-40.86%
$ 10.89M
$ 152.11M
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.0009629
-0.47%
+0.12%
+5.15%
$ 892.54K
$ 16.15K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0.00036504
+0.07%
-0.03%
-8.75%
$ 363.57K
$ 4.36K
6
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.0002991
+0.07%
-0.00%
+0.14%
$ 268.41K
$ 39.02
7
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 0.00024208
+0.07%
+0.87%
+126.56%
$ 241.97K
$ 72.04K
8
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0.00024392
-0.53%
-0.01%
-0.70%
$ 226.09K
$ 188.56
9
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0.00016728
+0.03%
-0.00%
-4.67%
$ 167.28K
$ 5.16
10
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 1.9E-6
0.00%
-4.70%
-8.21%
$ 131.63K
--
11
Cope
Cope
COPE
$ 8.202E-5
-0.47%
-7.40%
-15.29%
$ 73.31K
--
12
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 6.49E-5
+1.06%
-8.50%
-28.39%
$ 64.55K
--
13
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.374E-5
-0.16%
+0.10%
-3.39%
$ 62.61K
--
14
forever alone
forever alone
ALONE
$ 4.007E-5
+5.48%
+9.30%
+8.44%
$ 40.05K
--
15
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.887E-5
-0.03%
-0.30%
+0.77%
$ 28.86K
--
16
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1.354E-5
0.00%
-2.20%
-5.97%
$ 13.52K
--
17
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 1.3E-5
-0.08%
-20.70%
-92.94%
$ 12.73K
--
18
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1.038E-5
0.00%
-1.40%
-18.72%
$ 10.38K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Wojak คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Wojak เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 18 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $71.53M
โทเค็น ธีม Wojak ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Wojak ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALONE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Wojak กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 18 ธีม Wojak ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Wojak ยอดนิยม รวมถึง NPC, WOJAK, ONE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Wojak คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Wojak ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $71.53M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Wojak นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง