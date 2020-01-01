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โทเค็น Uniswap v4 Hooks ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Uniswap v4 Hooks เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 586.44
-7.62%
-0.00%
-14.31%
$ 5.86M
$ 142.64K
2
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.317907
-0.06%
-0.02%
-18.79%
$ 317.91K
$ 5.46K
3
Lode
Lode
LODE
$ 0.0007781
0.00%
--
-0.06%
$ 34.24K
$ 917.72
4
sato
sato
SATO
$ 0.1771
+0.39%
-6.37%
-26.54%
--
$ 365.05K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Uniswap v4 Hooks คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Uniswap v4 Hooks เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.22M
โทเค็น Uniswap v4 Hooks ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Uniswap v4 Hooks ที่ติดตามบน MEXC นั้น LODE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Uniswap v4 Hooks กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 Uniswap v4 Hooks ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Uniswap v4 Hooks ยอดนิยม รวมถึง UPEG, LO0P, LODE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Uniswap v4 Hooks คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Uniswap v4 Hooks ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.22M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Uniswap v4 Hooks นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง