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โทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
READY
READY
READY
$ 0.004502
0.00%
-2.24%
-16.14%
$ 4.45M
$ 3.18M
2
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.861522
0.00%
--
-2.83%
$ 1.38M
$ 268.35
3
Collector Crypt
Collector Crypt
CARDS
$ 0.19113
-0.74%
+1.94%
+28.56%
--
$ 853.78K
4
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.05797
+0.15%
-3.34%
+8.72%
--
$ 1.16M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $5.82M
โทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม ที่ติดตามบน MEXC นั้น CARDS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม ยอดนิยม รวมถึง READY, CHARRED, CARDS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $5.82M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แพลตฟอร์ม RWA สำหรับการ์ดสะสม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง