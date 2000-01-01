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โทเค็น การท่องเที่ยว ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การท่องเที่ยว เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
AVA
AVA
AVA
$ 0.1763
+0.23%
-2.21%
-11.78%
$ 12.95M
$ 281.18K
2
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3626
+1.91%
+7.49%
-16.24%
$ 12.20M
$ 603.47K
3
Vow
Vow
VOW
$ 0.02944
-0.20%
-0.77%
+20.45%
$ 10.49M
$ 2.46M
4
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01359498
+0.10%
-0.28%
-36.00%
$ 5.44M
$ 1.55K
5
AVINOC
AVINOC
AVINOC
$ 0.00121001
0.00%
--
-69.14%
$ 707.82K
$ 0.84
6
Dtravel
Dtravel
TRVL
$ 0.00078531
-0.01%
0.00%
-1.43%
$ 407.63K
$ 3.57K
7
STAYNEX
STAYNEX
STAY
$ 6.15E-6
+2.50%
+8.30%
+22.02%
$ 245.42K
--
8
Ariva
Ariva
ARV
$ 1.6E-6
0.00%
-1.10%
+0.63%
$ 115.99K
--
9
Geojam
Geojam
JAM
$ 6.07E-6
0.00%
+11.40%
+10.56%
$ 48.24K
--
10
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0017876
-1.06%
+5.28%
+8.57%
--
$ 16.91M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การท่องเที่ยว คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การท่องเที่ยว เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $42.60M
โทเค็น การท่องเที่ยว ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การท่องเที่ยว ที่ติดตามบน MEXC นั้น JAM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 11.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การท่องเที่ยว กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 การท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การท่องเที่ยว ยอดนิยม รวมถึง AVA, EPIC, VOW. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การท่องเที่ยว คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การท่องเที่ยว ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $42.60M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การท่องเที่ยว นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง