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โทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Tokenized Money Market Fund (MMFs) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
2
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.05M
--
3
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,988.46
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.93M
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.86B
โทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) ที่ติดตามบน MEXC นั้น BUIDL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3 Tokenized Money Market Fund (MMFs) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) ยอดนิยม รวมถึง BUIDL, BRSRV, FIUSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Tokenized Money Market Fund (MMFs) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Tokenized Money Market Fund (MMFs) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.86B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Tokenized Money Market Fund (MMFs) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง