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โทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
$ 781.85
-0.08%
+0.14%
+0.59%
$ 169.29M
$ 76.60
2
$ 784.47
+0.05%
-0.15%
-0.29%
$ 70.57M
$ 69.51
3
$ 784.04
-0.06%
+0.04%
+0.59%
$ 43.40M
$ 74.29
4
$ 735.61
0.00%
+0.20%
+1.66%
$ 37.06M
$ 71.58
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 732.92
0.00%
0.00%
+1.32%
$ 32.57M
$ 419.13K
6
$ 58.59
+0.14%
+0.41%
-1.08%
$ 26.50M
$ 1.03K
7
$ 84.96
-0.80%
-0.19%
-0.87%
$ 18.90M
$ 649.99
8
$ 105.46
+0.40%
+0.31%
+1.73%
$ 17.93M
$ 540.83
9
$ 101.38
+0.01%
-0.03%
+0.15%
$ 14.37M
$ 571.02
10
$ 82.18
+0.04%
+0.17%
-0.98%
$ 13.06M
$ 687.87
11
$ 172.74
-0.22%
+0.03%
+2.25%
$ 13.01M
$ 344.52
12
$ 112.08
+0.15%
+0.15%
+0.98%
$ 11.74M
$ 530.74
13
$ 112.5
-0.19%
-0.14%
+1.50%
$ 11.26M
$ 516.94
14
$ 82.39
+0.25%
+0.55%
+1.21%
$ 9.97M
$ 687.15
15
$ 504.67
+0.09%
+0.23%
+1.11%
$ 9.58M
$ 103.92
16
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 402.87
+0.01%
+0.01%
+0.09%
$ 8.72M
$ 118.31K
17
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2647
+0.92%
+1.11%
-6.48%
$ 7.94M
$ 93.03K
18
$ 67.04
-0.60%
-0.37%
+1.32%
$ 7.52M
$ 836.03
19
$ 232.02
-0.01%
+0.21%
+2.38%
$ 5.73M
$ 238.20
20
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 75.32
0.00%
--
+2.07%
$ 3.63M
$ 8.73K
21
$ 307.63
+0.05%
+0.49%
+1.92%
$ 3.58M
$ 177.27
22
$ 101.75
+0.06%
-0.12%
-0.15%
$ 3.33M
$ 545.36
23
$ 79.06
-0.53%
-0.18%
+1.07%
$ 3.20M
$ 703.72
24
$ 85.23
+0.38%
0.00%
-4.68%
$ 2.32M
$ 674.86
25
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 388.55
-0.01%
0.00%
-0.38%
$ 1.58M
$ 901.04
26
$ 181.19
+0.34%
+0.90%
+10.36%
$ 1.10M
$ 328.62
27
$ 80.3
-0.21%
+0.06%
-0.69%
$ 1.05M
$ 687.03
28
$ 549.47
-0.02%
+0.05%
+3.36%
$ 886.79K
$ 99.28
29
$ 399.46
+0.13%
-0.16%
-1.09%
$ 781.85K
$ 142.29
30
$ 143.45
+0.02%
-0.75%
+9.15%
$ 747.01K
$ 376.39
31
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
+0.01%
$ 617.02K
$ 245.46
32
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 106.52
0.00%
--
+0.94%
$ 378.48K
$ 1.69K
33
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 81.44
0.00%
--
+2.14%
$ 259.00K
$ 191.01
34
$ 119.95
-0.06%
-0.19%
-4.36%
$ 248.93K
$ 475.34
35
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.76
0.00%
--
+1.95%
$ 188.06K
$ 165.66
36
$ 4.063
+1.21%
+0.34%
-9.60%
$ 71.19K
$ 13.87K
37
$ 25.3
+0.12%
-0.08%
-1.71%
$ 26.31K
$ 2.22K
38
$ 50.23
+0.22%
+0.32%
-0.30%
$ 17.83K
$ 1.11K
39
$ 254.12
+0.12%
-0.56%
-0.28%
$ 12.81K
$ 217.77
40
$ 98.04
-0.43%
-1.02%
+1.10%
$ 7.49K
$ 595.21
41
$ 158.56
-0.36%
-0.92%
+0.27%
$ 3.12K
$ 354.07
42
$ 57.75
-0.07%
+0.19%
+16.24%
--
$ 955.86
43
$ 44.11
-0.36%
-2.05%
-1.34%
--
$ 1.26K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 43 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $553.17M
โทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ที่ติดตามบน MEXC นั้น EWT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 43 Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ยอดนิยม รวมถึง SPYX, IVVON, SPYON. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $553.17M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง