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โทเค็น Terminal of Truths ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Terminal of Truths เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14404
-0.51%
+2.50%
+6.86%
$ 144.93M
$ 937.60K
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06338
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
3
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01297
+0.08%
+0.31%
-7.72%
$ 13.03M
$ 4.35M
4
infinite backrooms
infinite backrooms
IB
$ 2.517E-5
-0.08%
-2.20%
-0.16%
$ 25.12K
--
5
cat girl
cat girl
CATGF
$ 1.99E-5
0.00%
+0.30%
+1.69%
$ 19.89K
--
6
Sydney
Sydney
SYDNEY
$ 1.731E-5
0.00%
-0.20%
-0.80%
$ 17.29K
--
7
New Truth Terminal
New Truth Terminal
LORIA
$ 1.003E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.01K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Terminal of Truths คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Terminal of Truths เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $284.40M
โทเค็น Terminal of Truths ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Terminal of Truths ที่ติดตามบน MEXC นั้น FARTCOIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Terminal of Truths กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 Terminal of Truths ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Terminal of Truths ยอดนิยม รวมถึง FARTCOIN, MANA, GOAT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Terminal of Truths คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Terminal of Truths ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $284.40M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Terminal of Truths นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง