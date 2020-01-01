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โทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม แตะเพื่อรับรายได้ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0,0003911
+0,95%
-4,80%
+10,10%
$ 39,24M
$ 251,35M
2
Catizen
Catizen
CATI
$ 0,04678
-0,57%
-1,59%
+3,86%
$ 21,36M
$ 1,21M
3
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0,0001734
-0,23%
-1,14%
-7,66%
$ 11,17M
$ 364,38M
4
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4,496E-5
+2,27%
-4,30%
-27,44%
$ 449,63K
--
5
MECCA
MECCA
MEA
$ 9,093E-5
+2,25%
-37,30%
-72,61%
$ 266,72K
--
6
Bull
Bull
BULL
$ 0,0001529
+0,59%
+13,35%
+9,93%
$ 152,79K
$ 391,47M
7
WURK
WURK
WURK
$ 0,00011236
+0,05%
-0,05%
-16,90%
$ 112,28K
$ 849,23
8
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 6,75E-6
0,00%
-18,50%
-41,81%
$ 67,55K
--
9
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1,57174E-7
-0,13%
-0,10%
-0,13%
$ 31,93K
--
10
Zoo
Zoo
ZOO
$ 8,934E-8
0,00%
+0,20%
+4,52%
$ 23,59K
--
11
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3,79534E-7
0,00%
-38,70%
0,00%
$ 12,55K
--
12
SOEX
SOEX
SOEX
$ 0,009645
-0,13%
-1,13%
-5,85%
--
$ 897,03K
13
Bityuan
Bityuan
BTY
$ 0,02182
-0,05%
-0,18%
-23,46%
--
$ 2,16M
14
Roboton
Roboton
DCT
$ 0,005858
+0,05%
+0,12%
+0,19%
--
$ 4,62M
15
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0,00004698
-0,13%
+0,04%
-3,10%
--
$ 688,01M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 15 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $72.89M
โทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ ที่ติดตามบน MEXC นั้น BULL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 15 แตะเพื่อรับรายได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ ยอดนิยม รวมถึง NOT, CATI, HMSTR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ แตะเพื่อรับรายได้ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น แตะเพื่อรับรายได้ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $72.89M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แตะเพื่อรับรายได้ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง