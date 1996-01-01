ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06485
-0.52%
+2.09%
+8.70%
$ 126.26M
$ 942.33K
2
SNX
SNX
SNX
$ 0.1978
-0.10%
-0.60%
-5.38%
$ 68.49M
$ 282.27K
3
UMA
UMA
UMA
$ 0.3227
0.00%
-1.04%
-4.21%
$ 29.30M
$ 177.60K
4
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.282989
+2.37%
+0.07%
-6.55%
$ 2.64M
$ 366.27K
5
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.084292
-0.32%
+0.01%
-7.89%
$ 1.61M
$ 367.41
6
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.04970369
+0.08%
+0.00%
-2.09%
$ 500.65K
$ 6.61
7
Jarvis
Jarvis
JARVIS
$ 0.01068235
+0.06%
+0.06%
+23.45%
$ 448.58K
$ 2.10K
8
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00323573
-0.65%
-0.01%
+3.61%
$ 251.55K
$ 3.09K
9
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.866E-5
0.00%
+0.40%
-2.49%
$ 101.36K
--
10
Mettalex
Mettalex
MTLX
$ 0.02328043
+0.10%
+0.01%
+2.38%
$ 94.58K
$ 8.30
11
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00708209
0.00%
--
-15.29%
$ 44.33K
$ 57.82
12
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1618
+0.12%
-0.55%
+2.08%
--
$ 428.00K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $229.74M
โทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น AWE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ ยอดนิยม รวมถึง AWE, SNX, UMA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $229.74M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผู้ออกสินทรัพย์สังเคราะห์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง