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โทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Swellchain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,089.1
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
3
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08299
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
7
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,328
-0.04%
0.00%
-1.41%
$ 649.33M
$ 2.05M
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1239
-0.15%
-3.69%
-7.06%
$ 26.84M
$ 51.45K
9
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,022.91
+0.08%
+0.00%
+0.87%
$ 23.32M
$ 27.44
10
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.000615
-0.24%
-1.45%
+0.21%
$ 3.04M
$ 93.80M
11
King Protocol
King Protocol
KING
$ 173.97
+0.03%
+0.00%
-0.72%
$ 1.14M
$ 268.34
12
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999227
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 1.09M
$ 21.47K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $18.96B
โทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain ที่ติดตามบน MEXC นั้น WEETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ระบบนิเวศ Swellchain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain ยอดนิยม รวมถึง WBTC, USDE, WEETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Swellchain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Swellchain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $18.96B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Swellchain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง