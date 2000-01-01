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โทเค็น ธีมตลาดหุ้น ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีมตลาดหุ้น เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3203
-0.46%
+0.44%
+3.21%
$ 299.31M
$ 222.70K
2
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.05
+0.20%
+0.00%
-6.48%
$ 2.94M
$ 2.34K
3
GME
GME
GME
$ 0.000344
-0.09%
-2.25%
-7.06%
$ 2.37M
$ 156.67M
4
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001866
-0.37%
-3.76%
-3.27%
$ 1.87M
$ 20.84M
5
PMX500
PMX500
PMX
$ 0.00182007
0.00%
--
0.00%
$ 1.82M
$ 1.10
6
MSTR2100
MSTR2100
MSTR
$ 0.01989398
-0.15%
-0.00%
-10.80%
$ 410.12K
$ 58.20K
7
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00018024
+0.03%
0.00%
+9.81%
$ 180.22K
$ 244.92
8
ASSDAQ
ASSDAQ
ASSDAQ
$ 0.00013392
+0.03%
+0.00%
+20.24%
$ 133.91K
$ 1.02K
9
NSDQ420
NSDQ420
NSDQ
$ 0.00013121
+0.08%
-0.04%
-8.55%
$ 131.20K
$ 1.74K
10
stockcoin
stockcoin
STOCKCOIN
$ 0.00010063
+10.32%
+0.11%
+14.27%
$ 100.54K
$ 1.49K
11
The Retirement Token
The Retirement Token
42069K
$ 9.451E-5
0.00%
-0.30%
+5.17%
$ 94.31K
--
12
US Degen Index 6900
US Degen Index 6900
DXY
$ 9.094E-5
0.00%
+0.20%
+0.03%
$ 90.94K
--
13
National Trust Fund System
National Trust Fund System
NTFS
$ 7.505E-5
-1.33%
-16.40%
-18.23%
$ 75.04K
--
14
Liquid Solana Derivative
Liquid Solana Derivative
LSD
$ 8.88E-5
-0.06%
-0.70%
-1.49%
$ 37.36K
--
15
Based SPX6900
Based SPX6900
SPX6900
$ 3.647E-5
0.00%
-0.80%
-19.12%
$ 35.09K
--
16
Doge Jones Industrial Average
Doge Jones Industrial Average
DJI
$ 2.636E-5
0.00%
+1.00%
-2.55%
$ 26.36K
--
17
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.742E-5
+0.07%
+0.90%
+0.11%
$ 24.35K
--
18
VIX777
VIX777
VIX
$ 1.945E-5
0.00%
-2.50%
+2.91%
$ 19.45K
--
19
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.907E-5
+0.16%
-2.60%
-6.01%
$ 19.07K
--
20
MEMESTOCK
MEMESTOCK
MEMESTOCK
$ 1.395E-5
0.00%
-20.10%
-14.68%
$ 13.95K
--
21
Internet Capital Memes
Internet Capital Memes
ICM
$ 1.109E-5
0.00%
0.00%
-10.49%
$ 10.98K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีมตลาดหุ้น คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีมตลาดหุ้น เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $309.70M
โทเค็น ธีมตลาดหุ้น ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีมตลาดหุ้น ที่ติดตามบน MEXC นั้น DJI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีมตลาดหุ้น กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 ธีมตลาดหุ้น ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีมตลาดหุ้น ยอดนิยม รวมถึง SPX, STNK, GME. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีมตลาดหุ้น คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีมตลาดหุ้น ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $309.70M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีมตลาดหุ้น นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง