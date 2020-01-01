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โทเค็น ระบบนิเวศ Somnia ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Somnia เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999624
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 33.75M
$ 3.72M
2
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
3
Wrapped SOMI
Wrapped SOMI
WSOMI
$ 0.134582
+0.06%
+0.00%
+51.78%
$ 5.63M
$ 20.97K
4
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999227
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.47M
$ 648.30K
5
Nia
Nia
NIA
$ 0.071626
+0.04%
+0.02%
+29.25%
$ 21.49K
$ 65.14

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Somnia คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Somnia เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $55.71M
โทเค็น ระบบนิเวศ Somnia ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Somnia ที่ติดตามบน MEXC นั้น NIA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Somnia กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ระบบนิเวศ Somnia ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Somnia ยอดนิยม รวมถึง USDC.E, WETH, WSOMI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Somnia คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Somnia ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $55.71M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Somnia นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง