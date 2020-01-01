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โทเค็น เกมยิง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมยิง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0973
-0.62%
+5.68%
+3.76%
$ 17.99M
$ 270.59K
2
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002988
+0.54%
+2.04%
-7.48%
$ 7.09M
$ 20.32M
3
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000935
-1.48%
-2.50%
+6.25%
$ 4.52M
$ 376.97K
4
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006666
+0.09%
-3.23%
+4.96%
$ 963.51K
$ 165.49M
5
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029294
0.00%
-0.01%
-2.30%
$ 850.65K
$ 1.62
6
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00087391
+0.03%
+0.02%
-4.33%
$ 743.29K
$ 635.67
7
Warped
Warped
WARPED
$ 6.225E-5
+1.58%
-0.50%
-0.89%
$ 575.10K
--
8
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01825
-0.44%
-0.06%
-1.46%
$ 353.96K
$ 3.21M
9
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00045814
0.00%
-0.01%
+4.26%
$ 185.84K
$ 21.78
10
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00032495
-0.02%
-0.00%
-7.23%
$ 176.54K
$ 96.82
11
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016214
0.00%
-0.00%
-3.99%
$ 143.81K
$ 178.14
12
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130051
0.00%
0.00%
-3.43%
$ 130.05K
$ 65.57
13
web3war
web3war
FPS
$ 0.00065506
0.00%
-0.03%
-10.94%
$ 98.26K
$ 785.47
14
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.777E-5
+0.09%
-0.10%
-3.18%
$ 95.15K
--
15
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 9.872E-5
-2.29%
+25.20%
-11.45%
$ 91.90K
--
16
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
+0.01%
$ 74.07K
$ 3.49
17
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
18
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.26E-6
0.00%
-0.40%
+0.93%
$ 32.18K
--
19
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00050482
0.00%
--
+1.82%
$ 31.01K
$ 8.56
20
Solordi
Solordi
SOLO
$ 2.564E-5
0.00%
+0.70%
+4.19%
$ 25.62K
--
21
rekill
rekill
REKILL
$ 2.478E-5
0.00%
+0.10%
+7.46%
$ 24.77K
--
22
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
23
BloodLoop
BloodLoop
$BLS
$ 8.598E-5
0.00%
-0.30%
-0.41%
$ 18.58K
--
24
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017381
0.00%
--
+0.33%
$ 15.26K
$ 1.99
25
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
26
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10068
+0.18%
+0.18%
-3.28%
--
$ 18.52K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมยิง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมยิง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $34.31M
โทเค็น เกมยิง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมยิง ที่ติดตามบน MEXC นั้น SIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 25.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมยิง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 เกมยิง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมยิง ยอดนิยม รวมถึง STAR, GUN, FAR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมยิง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมยิง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $34.31M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมยิง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง