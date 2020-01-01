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โทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Shibarium เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.456
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
2
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04115
-0.67%
-1.48%
-3.85%
$ 9.48M
$ 1.67M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00094626
-0.21%
-0.01%
-1.25%
$ 946.25K
$ 151.84K
4
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009926
-0.15%
+2.87%
-9.73%
$ 655.74K
$ 54.98T
5
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6.85842E-10
+0.05%
+8.90%
-2.14%
$ 469.65K
--
6
K9 Finance DAO
K9 Finance DAO
KNINE
$ 3.98246E-7
+45.64%
-27.70%
+5.36%
$ 279.56K
--
7
Hachi
Hachi
HACHI
$ 2.0906E-10
-0.05%
+0.60%
-2.99%
$ 185.64K
--
8
Wrapped BONE
Wrapped BONE
WBONE
$ 0.04172573
-0.24%
-0.00%
-10.71%
$ 55.68K
$ 501.65
9
FEED
FEED
FEED
$ 4.3149E-11
0.00%
-19.80%
+9.44%
$ 43.22K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.24B
โทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium ที่ติดตามบน MEXC นั้น BAD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ระบบนิเวศ Shibarium ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium ยอดนิยม รวมถึง LINK, BONE, ROAR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Shibarium คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Shibarium ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.24B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Shibarium นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง