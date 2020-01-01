ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
$ 0.006017
-0.03%
+0.10%
-1.18%
$ 38.58M
$ 8.85M
2
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.071
+0.25%
-2.52%
-2.06%
$ 36.91M
$ 1.08M
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003386
-0.29%
-0.70%
-5.63%
$ 33.83M
$ 16.90M
4
ERA
ERA
ERA
$ 0.05993
-0.17%
-0.61%
-11.73%
$ 8.90M
$ 993.66K
5
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01483
-0.47%
-0.34%
-1.53%
$ 8.04M
$ 3.63M
6
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
0.00%
$ 240.67K
$ 6.80

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $126.50M
โทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALTLAYER แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) ยอดนิยม รวมถึง ALTLAYER, ESP, ANKR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $126.50M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โรลอัปในรูปแบบบริการ (RaaS) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง