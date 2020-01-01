ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น โทเค็นรีเบส ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นรีเบส เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Snowbank
Snowbank
SB
$ 217.2
-0.10%
-0.00%
+0.35%
$ 34.67M
$ 104.45
2
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.23
0.00%
-0.01%
+3.36%
$ 3.40M
$ 904.10
3
BounceBit USD
BounceBit USD
BBUSD
$ 0.993421
-0.50%
-0.00%
-0.96%
$ 1.44M
$ 481.26
4
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
5
Base Protocol
Base Protocol
BASE
$ 1.072
+0.09%
+0.00%
-1.56%
$ 81.60K
$ 14.02
6
HyperHam
HyperHam
HAM
$ 1.35
0.00%
--
-0.74%
$ 69.31K
$ 4.06

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นรีเบส คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นรีเบส เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $40.46M
โทเค็น โทเค็นรีเบส ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นรีเบส ที่ติดตามบน MEXC นั้น BASE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นรีเบส กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 โทเค็นรีเบส ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นรีเบส ยอดนิยม รวมถึง SB, AMPL, BBUSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นรีเบส คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นรีเบส ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $40.46M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นรีเบส นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง