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โทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07276
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
2
Reental
Reental
RNT
$ 0.284825
+0.01%
+0.00%
+7.76%
$ 39.39M
$ 5.07K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3331
+0.06%
-0.48%
-3.00%
$ 33.28M
$ 166.69K
4
ELYSIA
ELYSIA
EL
$ 0.001063
-0.28%
-13.73%
-0.47%
$ 5.20M
$ 36.79M
5
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
-5.97%
$ 2.88M
$ 12.78
6
Allo
Allo
RWA
$ 0.00115
0.00%
0.00%
-1.21%
$ 2.06M
$ 45.61M
7
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00462
+0.43%
+0.87%
-15.85%
$ 1.90M
$ 311.41K
8
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003372
-0.24%
-2.31%
+1.72%
$ 1.65M
$ 56.19M
9
Blocksquare Token
Blocksquare Token
BST
$ 0.01234
-0.08%
+0.41%
-5.59%
$ 757.98K
$ 2.25M
10
Home3
Home3
HTS
$ 0.00382367
+0.09%
-0.00%
-10.67%
$ 368.98K
$ 200.28
11
Sabai Protocol
Sabai Protocol
SABAI
$ 0.00050999
0.00%
+0.00%
-0.24%
$ 284.50K
$ 12.35
12
EstateX
EstateX
ESX
$ 0.0002912
-1.85%
-0.61%
-31.80%
$ 276.31K
$ 26.07M
13
LEOX
LEOX
LEOX
$ 0.00417526
0.00%
+0.00%
-3.50%
$ 211.57K
$ 12.80
14
Hifi Finance
Hifi Finance
HIFI
$ 0.00151597
0.00%
+0.13%
+11.31%
$ 209.73K
$ 34.91
15
LandX Governance Token
LandX Governance Token
LNDX
$ 0.01356575
-0.44%
-0.01%
-1.84%
$ 179.40K
$ 9.14K
16
Lympid
Lympid
LYP
$ 0.00295857
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 113.41K
$ 1.18K
17
GCoin
GCoin
GC
$ 0.0007224
0.00%
--
+9.13%
$ 72.24K
$ 10.33
18
Rkey
Rkey
RKEY
$ 0.00010092
0.00%
-0.12%
-9.82%
$ 55.69K
$ 220.86
19
UBXS
UBXS
UBXS
$ 0.00046156
-0.02%
--
+0.68%
$ 38.26K
$ 236.85
20
Rentberry
Rentberry
BERRY
$ 0.00011008
0.00%
--
0.00%
$ 33.19K
$ 5.50
21
Rentible
Rentible
RNB
$ 0.00278638
0.00%
--
0.00%
$ 27.86K
$ 38.06
22
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverse
REM
$ 0.000803
-0.12%
-0.62%
-7.27%
--
$ 10.20M
23
IMO Invest
IMO Invest
IMO
$ 0.425
0.00%
-0.40%
+3.96%
--
$ 38.18K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 23 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $189.07M
โทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น PRCL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 23 อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ ยอดนิยม รวมถึง REAL, RNT, PRO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $189.07M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์แบบโทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง