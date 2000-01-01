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โทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เครื่องมือตลาดพยากรณ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0,2624
+%0,46
+%4,55
+%2,43
$ 62,57M
$ 519,36K
2
Based
Based
BASED
$ 0,07944
-%0,58
-%4,62
+%3,12
$ 18,58M
$ 6,18M
3
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0,2553
-%0,47
+%6,51
-%14,96
$ 3,54M
$ 245,18K
4
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0,00084155
-%4,20
-%0,50
-%39,43
$ 841,55K
$ 125,93K
5
Polymtrade
Polymtrade
PM
$ 0,00021582
+%0,08
-%0,12
-%24,83
$ 173,82K
$ 2,57K
6
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0,00010492
-%1,60
-%0,11
-%17,95
$ 104,92K
$ 7,11K
7
okbet
okbet
OK
$ 6,235E-5
-%0,05
+%3,40
+%2,75
$ 62,34K
--
8
machineODDS
machineODDS
MODDS
$ 2,1775E-7
%0,00
-%0,80
-%2,38
$ 21,78K
--
9
Predi by Virtuals
Predi by Virtuals
PREDI
$ 2,234E-5
+%0,36
-%2,20
-%3,75
$ 9,49K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $85.90M
โทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น ANON แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 เครื่องมือตลาดพยากรณ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ ยอดนิยม รวมถึง UAI, BASED, ANON. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เครื่องมือตลาดพยากรณ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เครื่องมือตลาดพยากรณ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $85.90M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เครื่องมือตลาดพยากรณ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง