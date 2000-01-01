ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Polygon zkEVM เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,105.86
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.469
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
-0.14%
+1.25%
+0.28%
$ 511.96M
$ 267.31K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,881.56
+0.10%
+0.00%
+0.79%
$ 116.73M
$ 60.00K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003386
-0.29%
-0.70%
-5.63%
$ 33.83M
$ 16.90M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2863
-0.21%
-1.34%
-7.58%
$ 25.30M
$ 218.48K
9
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
+0.20%
0.00%
-2.61%
$ 21.09M
$ 483.55K
10
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075142
+0.06%
-0.00%
-2.50%
$ 19.34M
$ 1.36M
11
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,321.82
0.00%
+0.00%
-1.92%
$ 16.01M
$ 5.86
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.284398
-0.57%
-0.01%
-8.00%
$ 15.42M
$ 106.58K
13
balancer
balancer
BAL
$ 0.10624
+0.62%
-0.09%
-1.30%
$ 7.43M
$ 502.84K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008138
+0.11%
-0.74%
+1.10%
$ 6.21M
$ 7.15M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.707851
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 2.24M
$ 49.08K
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0.064663
0.00%
--
-4.61%
$ 357.52K
$ 24.28
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0.00030438
0.00%
--
-1.80%
$ 24.72K
$ 4.46

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $89.34B
โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM ที่ติดตามบน MEXC นั้น CAKE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 ระบบนิเวศ Polygon zkEVM ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Polygon zkEVM คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Polygon zkEVM ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $89.34B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Polygon zkEVM นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง