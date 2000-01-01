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โทเค็น PolitiFi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม PolitiFi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.0699
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.413
-0.42%
+0.28%
-4.78%
$ 335.70M
$ 525.67K
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07053
-0.42%
+0.43%
-6.02%
$ 70.54M
$ 904.44K
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007467
+0.15%
-2.01%
-11.47%
$ 37.77M
$ 7.73M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002639
+0.11%
+0.53%
-1.08%
$ 26.40M
$ 3.20T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0.02533
-0.31%
-0.71%
-0.55%
$ 13.30M
$ 6.19M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.004267
-0.86%
-2.56%
+14.70%
$ 8.73M
$ 19.97M
8
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005941
-1.18%
-6.06%
+18.12%
$ 5.87M
$ 14.59M
9
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02092
+0.05%
-0.90%
-7.07%
$ 5.82M
$ 2.64M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000126
+0.80%
+4.13%
0.00%
$ 3.13M
$ 6.90M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0.00133771
-1.05%
+0.01%
-11.97%
$ 1.30M
$ 379.79K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0.02494
0.00%
+0.16%
-0.95%
$ 1.10M
$ 2.25M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.0010962
-0.33%
-0.01%
-13.21%
$ 756.74K
$ 4.63K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1.36E-6
0.00%
-0.50%
-9.33%
$ 560.72K
--
15
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 3.985E-5
0.00%
-4.30%
-0.87%
$ 398.51K
--
16
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0.01820481
0.00%
0.00%
+3.05%
$ 383.06K
$ 396.35K
17
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0.0003799
+0.05%
-0.00%
-0.75%
$ 379.89K
$ 95.38
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00300908
+0.05%
-0.00%
-4.53%
$ 300.76K
$ 402.63
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2.477E-5
-0.28%
-1.10%
-1.78%
$ 247.69K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00022162
-0.01%
-0.01%
+1.18%
$ 221.60K
$ 1.04K
21
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020248
+0.08%
--
-1.75%
$ 201.07K
$ 3.84
22
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0.00019746
0.00%
--
0.00%
$ 197.46K
$ 4.76
23
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00018024
+0.03%
0.00%
+9.81%
$ 180.22K
$ 244.92
24
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00017307
+0.02%
-0.04%
-6.44%
$ 172.24K
$ 2.04K
25
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001527
+0.59%
+13.35%
+9.93%
$ 152.79K
$ 391.47M
26
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.512E-5
-0.05%
0.00%
-1.06%
$ 128.97K
--
27
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00010814
+0.08%
0.00%
+7.72%
$ 108.14K
$ 14.83
28
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00010457
-0.47%
+0.01%
-7.79%
$ 101.51K
$ 256.28
29
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.8E-6
+0.10%
-0.60%
-1.90%
$ 91.96K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.569E-5
0.00%
-0.70%
+0.88%
$ 75.69K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6.939E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 69.39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 5.722E-5
0.00%
-1.80%
-2.37%
$ 57.21K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.00084454
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 39.69K
$ 7.43
34
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3.261E-5
0.00%
+0.10%
-12.97%
$ 32.61K
--
35
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03081201
+0.08%
-0.00%
-0.11%
$ 30.81K
$ 38.51
36
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 6.87969E-13
-0.05%
+0.60%
+1.94%
$ 28.94K
--
37
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
$ 2.893E-5
0.00%
+3.20%
+3.10%
$ 28.93K
--
38
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.757E-5
+0.99%
-0.50%
-2.41%
$ 27.57K
--
39
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
$ 0.00026297
0.00%
--
0.00%
$ 26.30K
$ 19.51
40
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3.208E-5
-0.06%
-6.40%
+21.24%
$ 25.65K
--
41
MAGA VP
MAGA VP
MVP
$ 0.00050733
0.00%
--
+1.24%
$ 23.03K
$ 56.44
42
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
$ 2.298E-5
-0.04%
-1.00%
-6.05%
$ 22.98K
--
43
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
$ 2.021E-5
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 20.16K
--
44
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
$ 4.20382E-13
+0.12%
+0.20%
-3.68%
$ 17.69K
--
45
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
$ 0.00172838
0.00%
--
+0.51%
$ 17.28K
$ 15.13
46
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1.64E-5
-0.06%
-0.50%
+16.56%
$ 16.39K
--
47
MAGA DOGE
MAGA DOGE
MAGADOGE
$ 3.58433E-13
-0.05%
-0.30%
-5.90%
$ 15.08K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.463E-5
0.00%
-2.00%
-2.07%
$ 14.63K
--
49
THE EAR STAYS ON
THE EAR STAYS ON
EAR
$ 1.463E-5
0.00%
-1.00%
-1.42%
$ 14.48K
--
50
elizabath whoren
elizabath whoren
WHOREN
$ 0.00013417
0.00%
--
-0.94%
$ 13.41K
$ 2.17

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น PolitiFi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น PolitiFi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 59 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $12.43B
โทเค็น PolitiFi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น PolitiFi ที่ติดตามบน MEXC นั้น BULL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น PolitiFi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 59 PolitiFi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น PolitiFi ยอดนิยม รวมถึง DOGE, TRUMP, MELANIA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ PolitiFi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น PolitiFi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $12.43B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม PolitiFi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง