ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Peaq ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Peaq เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.11652
+0.11%
-5.33%
+26.55%
$ 25.37M
$ 751.24K
2
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
3
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004306
-0.88%
-0.32%
+0.94%
$ 5.53M
$ 366.06K
4
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0509
-0.60%
-1.19%
-0.80%
$ 4.87M
$ 40.94K
5
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02257
0.00%
-2.29%
+15.33%
$ 4.54M
$ 453.14K
6
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00273128
+2.07%
-0.12%
-5.93%
$ 2.73M
$ 179.03K
7
Wrapped Peaq
Wrapped Peaq
WPEAQ
$ 0.01811999
0.00%
-0.00%
+3.50%
$ 2.67M
$ 46.21K
8
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999227
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.47M
$ 648.30K
9
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00074186
-0.06%
+0.04%
+49.76%
$ 741.86K
$ 1.70K
10
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.094E-5
0.00%
+0.80%
-3.19%
$ 40.94K
--
11
Wrapped Parasail Staked PEAQ
Wrapped Parasail Staked PEAQ
WSTPEAQ
$ 0.01799274
0.00%
--
-7.80%
$ 17.47K
$ 1.60
12
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003363
-0.39%
+8.27%
-11.50%
--
$ 19.24M
13
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065538
-0.04%
-0.60%
+0.34%
--
$ 794.73M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Peaq คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Peaq เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 13 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $62.82M
โทเค็น ระบบนิเวศ Peaq ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Peaq ที่ติดตามบน MEXC นั้น RICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Peaq กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 13 ระบบนิเวศ Peaq ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Peaq ยอดนิยม รวมถึง ACU, WETH, AUKI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Peaq คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Peaq ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $62.82M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Peaq นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง