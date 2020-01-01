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โทเค็น ระบบนิเวศ opBNB ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ opBNB เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.01
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.471
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
-0.14%
+1.25%
+0.28%
$ 511.96M
$ 267.31K
4
Venus
Venus
XVS
$ 2.7275
-0.23%
+1.31%
-0.24%
$ 44.51M
$ 19.37K
5
THENA
THENA
THE
$ 0.06174
-0.23%
-2.46%
-7.33%
$ 8.21M
$ 1.22M
6
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
7
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013768
0.00%
--
-14.15%
$ 26.82K
$ 3.69

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ opBNB คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ opBNB เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $234.49B
โทเค็น ระบบนิเวศ opBNB ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ opBNB ที่ติดตามบน MEXC นั้น XVS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ opBNB กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 ระบบนิเวศ opBNB ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ opBNB ยอดนิยม รวมถึง ETH, LINK, CAKE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ opBNB คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ opBNB ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $234.49B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ opBNB นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง