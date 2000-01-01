ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
$ 72.12
-0.26%
+1.09%
+7.50%
$ 101.96M
$ 911.24
2
SOON
SOON
SOON
$ 0.1904
0.00%
-4.56%
-13.83%
$ 98.08M
$ 410.79K
3
$ 980.47
-0.04%
+0.23%
+13.65%
$ 72.90M
$ 57.77
4
$ 784.51
+0.05%
-0.15%
-0.29%
$ 70.57M
$ 69.51
5
$ 225.85
-0.01%
-0.01%
+2.93%
$ 54.25M
$ 248.76
6
$ 783.92
-0.06%
+0.04%
+0.59%
$ 43.40M
$ 74.29
7
$ 735.75
0.00%
+0.20%
+1.66%
$ 37.06M
$ 71.58
8
$ 28.37
-0.28%
+0.11%
-4.77%
$ 27.53M
$ 1.95K
9
$ 58.67
+0.14%
+0.41%
-1.08%
$ 26.50M
$ 1.03K
10
$ 222.32
+0.23%
+0.91%
+6.08%
$ 26.41M
$ 263.72
11
$ 349.94
-0.01%
-0.28%
-2.42%
$ 24.33M
$ 160.27
12
$ 342.85
-0.04%
+0.18%
+3.63%
$ 21.63M
$ 194.47
13
$ 84.96
-0.80%
-0.19%
-0.87%
$ 18.90M
$ 649.99
14
$ 105.71
+0.40%
+0.31%
+1.73%
$ 17.93M
$ 540.83
15
$ 85.86
+1.15%
+1.26%
-6.39%
$ 14.69M
$ 634.59
16
$ 498.87
-0.03%
-0.10%
-1.83%
$ 14.61M
$ 154.11
17
$ 101.4
+0.01%
-0.03%
+0.15%
$ 14.37M
$ 571.02
18
$ 307.99
-0.08%
-0.10%
-0.86%
$ 13.63M
$ 186.47
19
$ 18.37
+0.71%
+0.99%
+2.22%
$ 13.34M
$ 3.09K
20
$ 104.11
+0.42%
+1.39%
+6.71%
$ 13.11M
$ 577.99
21
$ 82.23
+0.04%
+0.17%
-0.98%
$ 13.06M
$ 687.87
22
$ 172.85
-0.22%
+0.03%
+2.25%
$ 13.01M
$ 344.52
23
$ 112.01
+0.15%
+0.15%
+0.98%
$ 11.74M
$ 530.74
24
$ 112.5
-0.19%
-0.14%
+1.50%
$ 11.26M
$ 516.94
25
$ 516.73
+0.14%
+0.21%
+8.72%
$ 10.66M
$ 110.94
26
$ 430
-0.07%
+0.28%
+1.33%
$ 10.52M
$ 126.01
27
$ 82.26
+0.25%
+0.55%
+1.21%
$ 9.97M
$ 687.15
28
$ 94.28
+0.30%
+0.04%
-3.58%
$ 9.72M
$ 570.12
29
$ 504.99
+0.09%
+0.23%
+1.11%
$ 9.58M
$ 103.92
30
$ 278.16
-0.20%
-0.68%
+2.90%
$ 7.74M
$ 189.90
31
$ 67.36
-0.60%
-0.37%
+1.32%
$ 7.52M
$ 836.03
32
$ 263.77
-0.37%
-0.39%
-5.01%
$ 7.21M
$ 213.58
33
$ 76.9
-0.14%
+0.21%
+4.56%
$ 7.12M
$ 734.77
34
$ 596.57
-0.03%
+0.35%
-0.29%
$ 6.85M
$ 90.99
35
$ 396.71
+0.13%
-0.08%
-6.50%
$ 6.57M
$ 144.35
36
$ 149.53
+0.07%
+0.02%
-0.10%
$ 6.45M
$ 374.89
37
$ 1,642.49
0.00%
-0.10%
+32.33%
$ 6.33M
$ 35.83
38
$ 152.56
-0.01%
+0.23%
+1.47%
$ 6.11M
$ 357.33
39
$ 232.1
-0.01%
+0.21%
+2.38%
$ 5.73M
$ 238.20
40
$ 139.87
+0.12%
+0.70%
+2.82%
$ 5.46M
$ 435.29
41
$ 1,186.63
+0.01%
+0.20%
-3.20%
$ 5.17M
$ 50.69
42
$ 97.97
-0.24%
+0.29%
+0.28%
$ 4.77M
$ 572.66
43
$ 617.71
-0.15%
+0.06%
+0.69%
$ 4.73M
$ 88.74
44
$ 58.91
-1.13%
-0.96%
-0.42%
$ 4.35M
$ 958.41
45
$ 96.11
-0.01%
-0.01%
+1.47%
$ 4.30M
$ 570.21
46
$ 88.91
+0.07%
-0.07%
+0.01%
$ 4.03M
$ 638.28
47
$ 174.63
+0.53%
-0.09%
+0.80%
$ 4.00M
$ 314.22
48
$ 1,849.94
+0.04%
+0.98%
+6.27%
$ 3.61M
$ 31.62
49
$ 168.37
-0.22%
+0.13%
+1.68%
$ 3.60M
$ 343.45
50
$ 307.96
+0.05%
+0.49%
+1.92%
$ 3.58M
$ 177.27

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 226 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.06B
โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo ที่ติดตามบน MEXC นั้น UNGON แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 226 สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo ยอดนิยม รวมถึง CRCLON, SOON, MUON. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.06B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ของ Ondo นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง