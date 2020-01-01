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โทเค็น เกมบนเชน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมบนเชน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002029
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000304
-0.03%
-0.23%
-6.59%
$ 30.16M
$ 1.79B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03712
-0.70%
+0.76%
+4.45%
$ 28.52M
$ 3.29M
4
QUEST
QUEST
$QUEST
$ 0.06223
+0.06%
-0.03%
-8.66%
$ 11.01M
$ 89.86K
5
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005628
-0.12%
-16.71%
+2.23%
$ 2.24M
$ 13.13M
6
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00907681
-0.64%
+0.00%
+0.81%
$ 1.25M
$ 27.17K
7
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029294
0.00%
-0.01%
-2.30%
$ 850.65K
$ 1.62
8
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00091182
+0.06%
-0.00%
-8.65%
$ 762.48K
$ 1.54K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00248009
+2.86%
+0.24%
+23.57%
$ 543.95K
$ 53.93
10
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
11
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.89875E-7
-0.05%
-0.20%
-2.95%
$ 309.83K
--
12
VEE
VEE
VEE
$ 2.642E-5
+0.72%
-0.30%
-20.95%
$ 174.92K
--
13
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.777E-5
+0.09%
-0.10%
-3.18%
$ 95.15K
--
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.83E-6
-2.54%
-1.60%
-4.01%
$ 43.38K
--
15
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00451837
+2.57%
--
-2.23%
$ 29.15K
$ 1.91
16
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.231E-5
0.00%
+0.40%
-0.53%
$ 21.10K
--
17
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003363
-0.39%
+8.27%
-11.50%
--
$ 19.24M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมบนเชน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมบนเชน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $270.81M
โทเค็น เกมบนเชน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมบนเชน ที่ติดตามบน MEXC นั้น RICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมบนเชน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 เกมบนเชน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมบนเชน ยอดนิยม รวมถึง FLOKI, WIN, PLAY. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมบนเชน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมบนเชน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $270.81M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมบนเชน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง