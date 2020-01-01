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โทเค็น ระบบนิเวศ Oasys ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Oasys เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00039937
0.00%
-0.59%
+6.53%
$ 196.85K
$ 666.25
2
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00398529
0.00%
-0.58%
-58.09%
$ 195.15K
$ 6.16
3
Staked Neptune OAS
Staked Neptune OAS
STOAS
$ 0.00042214
0.00%
-0.58%
+7.22%
$ 58.29K
$ 59.85
4
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
-2.09%
$ 24.71K
--
5
PLANZ
PLANZ
Z
$ 0.00015945
-0.01%
-0.59%
+3.48%
$ 15.95K
$ 2.83

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Oasys คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Oasys เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $490.95K
โทเค็น ระบบนิเวศ Oasys ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Oasys ที่ติดตามบน MEXC นั้น SGC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Oasys กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ระบบนิเวศ Oasys ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Oasys ยอดนิยม รวมถึง WOAS, MCHC, STOAS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Oasys คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Oasys ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $490.95K ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Oasys นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง