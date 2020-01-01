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$1,000,000 TradFi Gala
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โทเค็น ดนตรี ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ดนตรี เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2984
-3.43%
-12.08%
-10.61%
$ 75.34M
$ 10.02K
2
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.39164
+2.39%
+3.86%
-76.96%
$ 62.93M
$ 7.97M
3
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.0119491
+0.07%
0.00%
-3.92%
$ 17.31M
$ 1.50M
4
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.035522
-0.06%
-0.36%
-10.54%
$ 7.98M
$ 1.55M
5
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012897
-0.19%
-1.16%
+5.08%
$ 5.92M
$ 4.17M
6
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLD
AMPS
$ 9.294E-5
0.00%
-5.30%
+22.18%
$ 1.12M
--
7
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
0.00%
$ 572.04K
$ 18.12
8
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
9
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.0003355
+0.09%
-0.02%
-1.50%
$ 333.16K
$ 200.09
10
Fireverse
Fireverse
FIR
$ 0.00046591
+0.77%
-0.01%
+2.73%
$ 165.55K
$ 2.99K
11
Johnny Suede
Johnny Suede
SUEDE
$ 0.00021759
+0.01%
-0.00%
-14.78%
$ 101.21K
$ 2.02
12
UREEQA
UREEQA
URQA
$ 0.00082425
0.00%
--
+0.62%
$ 60.23K
$ 2.81
13
BitSong
BitSong
BTSG
$ 0.00040087
-0.31%
-0.00%
+2.03%
$ 48.85K
$ 9.44
14
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00047676
0.00%
--
-17.38%
$ 47.68K
$ 114.14
15
Azzle
Azzle
AZL
$ 4.47974E-7
0.00%
+1.20%
-1.17%
$ 44.80K
--
16
Nyxia AI
Nyxia AI
NYXC
$ 0.00422844
+0.34%
-0.05%
-6.10%
$ 42.29K
$ 500.82
17
Opulous
Opulous
OPUL
$ 7.071E-5
+139.61%
+144.80%
-55.40%
$ 35.35K
--
18
Record Nexus
Record Nexus
RECORD
$ 1.4E-5
0.00%
+2.20%
-32.27%
$ 14.00K
--
19
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+2.96%
$ 9.68K
--
20
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.09719
+0.18%
+0.18%
-3.28%
--
$ 18.52K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ดนตรี คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ดนตรี เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $172.48M
โทเค็น ดนตรี ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ดนตรี ที่ติดตามบน MEXC นั้น OPUL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 144.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ดนตรี กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 ดนตรี ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ดนตรี ยอดนิยม รวมถึง RAVE, BEAT, AUDIO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ดนตรี คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ดนตรี ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $172.48M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ดนตรี นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง